Археологи раскопали в Казахстане город Семиярка возрастом 3600 лет. Поселение площадью 346 гектаров демонстрирует сложную планировку и было специализированным центром промышленного производства оловянистой бронзы.

Археологи обнаружили в Казахстане крупный городской центр, датируемый 1600 годом до нашей эры. Раскопки поселения Семиярка показали высокий уровень развития и планировки. Площадь объекта составляет 346 гектаров, что в четыре раза превышает размеры известных древних поселений региона.

Основой экономики города было промышленное производство оловянистой бронзы. Исследователи выявили специализированную производственную зону, где найдены тигли, шлаки и готовые изделия. Сырьё, вероятно, добывалось в близлежащих горах Алтая.

Город демонстрирует чёткую планировку: два ряда прямоугольных земляных платформ, служивших основаниями для многокомнатных домов, и центральное сооружение удвоенного размера. Это указывает на развитые градостроительные традиции.

Топор найденный на территории Семиярки

Находки керамики свидетельствуют о культурных контактах с носителями Алексеевско-Саргаринской и Черкаскульской культур. Поселение было важным центром торговли и ремесла в степной зоне.

Открытие меняет представления о кочевых обществах бронзового века. Семиярка демонстрирует, что степные сообщества могли создавать и поддерживать постоянные плановые поселения с организованной промышленностью.