Исследование подтверждает, что даже небольшое повышение температуры тела увеличивает скорость и мощность сокращений мыщц

Исследования Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University) в Австралии показывают, что даже небольшое повышение температуры мышц на 1°C увеличивает скорость и мощность мышечных сокращений примерно на 3,5%. Наибольший эффект наблюдается в скоростных и взрывных упражнениях, тогда как максимальная сила практически не меняется.

Разогрев может быть пассивным, с использованием внешних источников тепла, или активным, через легкие движения. Оба метода дают схожий прирост производительности, однако эффективность выше, если разминка имитирует предстоящую активность. Специфичность разминки важна для активации целевых мышц и выработки оптимальных двигательных паттернов. Нервная система адаптируется к конкретной задаче, что повышает координацию и эффективность работы мышц во время основной нагрузки.

Четких временных рамок для разминки не существует. Критерием готовности служит субъективное ощущение легкости движений, улучшение координации и появление легкого потоотделения. Эти признаки указывают на достаточное повышение температуры тела для начала основной тренировки. Резюмируя исследование - любая разминка лучше ее отсутствия, но максимальный эффект достигается при выполнении упражнений, схожих с основной деятельностью. Это позволяет одновременно разогреть мышцы и подготовить нервную систему к конкретным движениям.