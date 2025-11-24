Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
Австралийские ученые установили связь температуры тела при разминке и эффективность тренировки
Исследование подтверждает, что даже небольшое повышение температуры тела увеличивает скорость и мощность сокращений мыщц

Исследования Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University) в Австралии показывают, что даже небольшое повышение температуры мышц на 1°C увеличивает скорость и мощность мышечных сокращений примерно на 3,5%. Наибольший эффект наблюдается в скоростных и взрывных упражнениях, тогда как максимальная сила практически не меняется.

Разогрев может быть пассивным, с использованием внешних источников тепла, или активным, через легкие движения. Оба метода дают схожий прирост производительности, однако эффективность выше, если разминка имитирует предстоящую активность. Специфичность разминки важна для активации целевых мышц и выработки оптимальных двигательных паттернов. Нервная система адаптируется к конкретной задаче, что повышает координацию и эффективность работы мышц во время основной нагрузки.

Четких временных рамок для разминки не существует. Критерием готовности служит субъективное ощущение легкости движений, улучшение координации и появление легкого потоотделения. Эти признаки указывают на достаточное повышение температуры тела для начала основной тренировки. Резюмируя исследование - любая разминка лучше ее отсутствия, но максимальный эффект достигается при выполнении упражнений, схожих с основной деятельностью. Это позволяет одновременно разогреть мышцы и подготовить нервную систему к конкретным движениям.

#исследование #австралия #спорт #фитнес #спортивные результаты #тренировка #разогрев #спортзал
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
5
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
3
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
3
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
7
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
9
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
1
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
3
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
+
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
1
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
+
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
12
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
4
Дания заказывает 44 БМП CV90MkIIIC стоимостью около $450 млн
+
Немецкий стартап Stark открывает завод по производству БПЛА в Великобритании
+
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
Встроенная графика Intel Arc B390 в два раза опережает Arc 140T и Radeon 890M
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
7
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
2

Сейчас обсуждают

Evgeniy Dyachkov
10:47
У нас сейчас половина рынка построена на серых схемах, хочешь не хочешь, а ты в них участвуешь. Другое дело, заплатив на левом сайте условные 5000 р. за Battelfield 6 и не получив ни игры, ни денег, р...
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
ФельдшеR
10:47
Вот и я о том, у меня осталась после апгрейда ребенку атх плата с i5, вот и думаю - ссцуко почему я сразу не взял нормальную микрушную. Теперь чтобы собрать на этой маме - еще один атх шифанер надо по...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Татьяна Никитина
10:46
Превосходство НАД НАМИ в 2 и почти в 3 раза!!! Конечно, КОГО ЕЩЁ можно поставить в сравнение США и Китаю , кроме нас!!?...Долиберальничались.
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
ЦАГ
10:45
Я не беру крайнее уровни, но то что я написал работает везде не только железном рынке. А даже в трейлере где магазины скорее цену поднимут чем закупят больше товара.
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
Blackengine
10:43
Опаньки, так впаянные комплектующие всё же есть. Как будет происходить замена матери? Через СЦ Valve? Не обязательно впаивать ssd, чтобы запретить превращать консоль в пк. Можно просто какую-н защиту...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют "Водителя автобуса Мадуро" и Чимбала
10:36
Клизмирование с электрошоком сделаем.Новинка.С Берниганом тоже построже,там имбецильность и шизофрения в анамнезе,хотя некоторые врачи утверждают что он близок к стадии идиотии
Фон дер Ляйен заявила о недопустимости изменения границ Украины силой и сокращения численности ВСУ
Fanboys Penetrator
10:34
Пхахаха так ты тут в комментах на оверах кидал фотку,под планом был не помнишь нарк? Я что шизофреник или извращенец твои фотки сохранять это ты сохраняешь фотки с осликами с причиндалами ахахахаха по...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
10:34
нормальная это какая? АЕ5 - нормальная?) Есть такая на полке лежит. Играет хуже чем дешманский ксонар с поменяным оу. А продал то какие?))) Покупать звуковуху за 15-20 тыс которая кроме как наушники п...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Сергей Анатолич
10:24
Россия свех держава, владелец самого большого ядерного потенциала, с населением 150 млн человек, к тому же имеющая на границе враждебное объдинение НАТО. Поэтому 1,5млн для нашей страны маловато. А ук...
Reuters: Страны Европы предложили США ограничить численность ВСУ на уровне 800 тысяч человек
ФельдшеR
10:23
Ахаха, у чувака видимо все розетки дома еще на синей изоленте и блок питания из китайских подвалов с алика.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter