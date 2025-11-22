За несколько дней до аукциона, где будет продана разгадка последней части криптографической скульптуры "Криптос", установленной у штаб-квартиры ЦРУ, её автор Джим Сэнборн обнародовал финальные подсказки для сообщества шифровальщиков, безуспешно пытающихся разгадать этот код на протяжении 35 лет.

В 1990 году на территории штаб-квартиры ЦРУ 9 (CIA) в Лэнгли (США) была установлена скульптура «Криптос» (Kryptos) работы Джима Сэнборна, содержащая зашифрованные сообщения. За прошедшие 35 лет специалистам удалось расшифровать три первых раздела композиции — K1, K2 и K3, однако четвёртый раздел K4 остаётся неразгаданным. Первые две части использовали шифр Виженера (Chiffre de Vigenère), а третья — метод перестановки, аналогичный применявшемуся во Вторую мировую войну.

Накануне аукциона, где ответ на K4 был передан новому хранителю тайны, Сэнборн раскрыл дополнительные ключи к шифру. Он указал на связь с его поездкой в Египет в 1986 году и падением Берлинской стены, уточнив, что упомянутые в коде «Берлинские часы» отсылают к часам на Александерплац. Также художник подтвердил существование следующей, пятой части головоломки — K5.

Летом 2025 года Сэнборн объявил о решении выставить ответ на K4 на торги, объяснив это нехваткой ресурсов для поддержания проекта. При этом два журналиста ранее случайно обнаружили расшифрованный текст K4 в архивных документах Смитсоновского института, но сохранили его в тайне, чтобы не повлиять на аукцион.

Торги завершились 20 ноября. Новый владелец секрета, предпочёл остаться анонимным. Решение было продано за 962 500 долларов. Известно, что Сэнборн планирует реализацию следующего этапа — публично доступной композиции K5.