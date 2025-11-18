Программа истребителя F-47 развивается ускоренными темпами благодаря испытаниям демонстраторов технологий NGAD. Первый самолет уже находится в производстве, а его первый полет запланирован на 2028 год.

Программа истребителя F-47 развивается ускоренными темпами, этому способствовала предшествующая работа над демонстраторами технологий в рамках инициативы NGAD. Как сообщает представитель Boeing, первый экземпляр самолета уже находится в производстве. Выигрыш программы Next Generation Air Dominance вдохновил компанию. При этом факт начала производства свидетельствует о зрелости конструкции, полученной в результате испытаний прототипов.

Победа Boeing в конкурсе на создание пилотируемого истребителя для ВВС США была лично объявлена в марте 2025 года. Планируется, что первый полет F-47 состоится в 2028 году. ВВС США намерены приобрести не менее 185 таких машин, которые рассматриваются как преемник истребителя F-22 Raptor. Конструкция может развиваться пошагово, с созданием нескольких версий.

Ключевую роль в продвижении программы сыграло подразделение Boeing Phantom Works, отвечающее за передовые разработки. Ранее Boeing инвестировал в расширение производственных мощностей в Сент-Луисе для подготовки выпуска истребителей нового поколения.

Фундамент для F-47 был заложен испытаниями экспериментальных самолетов, так называемых X-planes. По заявлению руководства ВВС, эти демонстраторы в течение нескольких лет совершали сотни часов полетов, отрабатывая перспективные технологии. Известно, что Boeing и Lockheed Martin построили по крайней мере по одному такому летающему демонстратору.

Облик серийного F-47 остается засекреченным в интересах безопасности. Официально опубликованные изображения могут не соответствовать реальной конфигурации самолета. Известные характеристики включают боевой радиус около 2000 км, скорость выше Маха 2 и комплексные средства снижения заметности. Летательный аппарат должен также выполнять функции центра управления беспилотными платформами.