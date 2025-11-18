ОАК поставила иностранному заказчику два истребителя Су-57, которые уже приступили к боевому дежурству

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выполнила первый контрактный этап, поставив партию из двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э иностранному заказчику. Как сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха в эфире Первого канала, машины уже приняты заказчиком на вооружение и приступили к боевому дежурству, демонстрируя высокие эксплуатационные и боевые характеристики.

Параллельно с этим, 17 ноября на авиасалоне Dubai Airshow 2025 состоялась презентация экспортного варианта истребителя — Су-57Э, ориентированного на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российская экспозиция, включающая около 30 единиц авиатехники, была представлена в натурном виде. В числе ключевых экспонатов — модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М с обновленным комплексом авионики и расширенной номенклатурой вооружения. Статическую выставку посетил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, проявивший особый интерес к возможностям истребителя пятого поколения.

По данным отраслевых экспертов, активное продвижение Су-57Э на международные рынки, включая демонстрацию в Дубае, свидетельствует о готовности России к серийному производству самолета для экспорта. Ранее сообщалось, что переговоры о поставках ведутся с рядом государств, включая Алжир и Индию. Выставка в Дубае продлится до 21 ноября.