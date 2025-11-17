Археологи обнаружили под промышленными районами Гётеборга остатки средневекового города Нья Лёдёсе, основанного в конце XV века. Поселение было оставлено жителями в 1624 году после основания Гётеборба и впоследствии скрыто под более поздними постройками.

В ходе археологических работ в промышленной зоне Гётеборга (Göteborg) выявлены сохранившиеся элементы городской структуры поселения Нья Лёдёсе (Nya Lödöse). Городское образование, возникшее в конце XV века, было оставлено населением в 1624 году.

Исследования позволили идентифицировать южный участок города, включающий фортификационные сооружения: земляной вал, оборонительный ров, а также остатки улицы с фундаментами построек. Укрепления были сооружены около 1530 года.

Поселение пережило период запустения с 1547 года, однако впоследствии было вновь заселено. На этапе повторного освоения произведена реконструкция оборонительной системы, включавшая сооружение каменных южных ворот.

Материальный комплекс находок представлен керамическими изделиями, монетами, стеклом и хозяйственным инвентарем. Источники характеризуют условия жизни в поселении как неблагоприятные.

Прекращение существования Нья Лёдёсе связано с основанием Гётеборба в 1621 году. Территория бывшего города впоследствии использовалась под сельскохозяйственные нужды, а с 1870-х годов занята промышленными объектами.