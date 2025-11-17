Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
Под промышленным районом шведского Гётеборга обнаружены остатки средневекового города
Археологи обнаружили под промышленными районами Гётеборга остатки средневекового города Нья Лёдёсе, основанного в конце XV века. Поселение было оставлено жителями в 1624 году после основания Гётеборба и впоследствии скрыто под более поздними постройками.

В ходе археологических работ в промышленной зоне Гётеборга (Göteborg) выявлены сохранившиеся элементы городской структуры поселения Нья Лёдёсе (Nya Lödöse). Городское образование, возникшее в конце XV века, было оставлено населением в 1624 году.

Исследования позволили идентифицировать южный участок города, включающий фортификационные сооружения: земляной вал, оборонительный ров, а также остатки улицы с фундаментами построек. Укрепления были сооружены около 1530 года.

Поселение пережило период запустения с 1547 года, однако впоследствии было вновь заселено. На этапе повторного освоения произведена реконструкция оборонительной системы, включавшая сооружение каменных южных ворот.

Материальный комплекс находок представлен керамическими изделиями, монетами, стеклом и хозяйственным инвентарем. Источники характеризуют условия жизни в поселении как неблагоприятные.

Прекращение существования Нья Лёдёсе связано с основанием Гётеборба в 1621 году. Территория бывшего города впоследствии использовалась под сельскохозяйственные нужды, а с 1870-х годов занята промышленными объектами.

#европа #швеция #археология #археологи находки #город #средневековье #археологические объекты #скандинавия #сооружения #средние века
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
1
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
5
Новый отель в Дубае высотой 377 метров стал самым высоким на планете
+
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
4
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
1
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
12
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
В США завершилась трёхмесячная забастовка рабочих на заводе Boeing
+
Разведывательные возможности B-21 могут привести к увеличению численности его парка
+
The War Zone: Израиль модернизовал ракеты AIM-9M Sidewinder для борьбы с БПЛА Shahed-136
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
1
В Госдуме отказались регулировать скидки маркетплейсов
1
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
2
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
1
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
6

Популярные статьи

«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
4
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
12
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
46
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
3
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
+

Сейчас обсуждают

Алексей Ланин
23:21
Автор идиот
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
козлина
22:47
уточни, сударь, в чей адрес сей поток сознания - очевидно есть веские причины для таких заяв???
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
Bezmolvie
22:43
да да. связался я с криптой. карта накуй отлетела по 115 фз. удачи ребят. не болейте. .. почаще блохеров с инета слушайте...( читайте ) ? и прежде чем этот говнойблогер свои высеры постит, пусть в на...
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
Сергей Анатолич
22:28
Ну мне такая пенсия не нужна😆
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Никита Абсалямов
21:59
Для тестов всякого такого советую игрушку POD: Gold, там вот была куча разных вариантов установки под разные сочетаний процессоров и видеокарт.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:58
Хм, забавно... там отдельный режим под Matrox есть... надо будет попробовать запустить её на Matrox G100, который вроде как в основе своей именно мистик... ну это если конечно ему чего не отрезали про...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Зю
21:58
Так они отдыхают под цифровой седацией. Максимум пару энергетиков и пицца нужны. Тренд давно начался в Азии, и уже хорошо изучен
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Зю
21:56
Слава Богу Z
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Никита Абсалямов
21:54
И что при этом было на экране - Эталон, S3, Matrox, SiS.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:52
Что касается производительности, то разницы между 4 и 8 метровыми версиями там особо и нет, разве что на 8 метровой больше тестов запускаются, но как бы толку от этого - нет, ибо всё это артефачит по ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter