Во время строительных работ на железнодорожном проекте в Швеции были выявлены шесть разных кораблекрушений, отражающих разнообразие судостроительных традиций разных эпох. Среди них выделяется хорошо сохранившийся корабль 1530-х годов с признаками намеренного поджога.﻿

Строительные работы на железнодорожном туннеле Varberg в Швеции привели к обнаружению шести мест кораблекрушений различных эпох — от Средневековья до XVII века. Эти находки расположены в исторической части города, где ранее находилась береговая линия и оборонительные сооружения порта. Среди шести объектов четыре относятся к позднему Средневековью, одно к XVII веку, а одно судно не удалось точно датировать.

Судно №2 датируется 1530-ми годами и является наиболее хорошо сохранившимся. Это дубовый парусник, построенный по технологии «внахлест» с использованием дуба Западной Швеции. На корабле сохранились две секции корпуса, а также бергхульт — защитный элемент корпуса, на котором обнаружены следы пожара, что указывает на возможный поджог перед затоплением.

Судно №5, относящееся к XVII веку, имеет схожие черты с №2, включая материалы и стиль строительства. Оно, вероятно, эксплуатировалось в водах Балтийского моря рядом с городами Варберг и Нью-Варберг. Корабль №6 выделяется тем, что построен в стиле каравеллы с гладкой обшивкой и сохранившимся килем, демонстрирующим голландские строительные традиции, но не поддающимся точному датированию.

Корабли №3 и №4 принадлежат к XIV веку и представляют собой суда с плоским дном, характерные для средневековой торговой флотилии. В настоящее время ведутся работы по их дальнейшему изучению с целью выявления новых сведений о мореплавании и торговых связях региона в Средние века. Принимая во внимание продолжающиеся крупные инфраструктурные проекты в регионе, археологи ожидают появления новых находок.