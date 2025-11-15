Сайт Конференция
John Connor
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога Белы из Максо спустя 750 лет. Останки были обнаружены в 1915 году под полом монастыря в Будапеште, но только недавно исследователи подтвердили, что это действительно останки убитого герцога.

В 1272 году венгерский герцог Бела из Максо был жестоко убит в результате заранее спланированного заговора. Его останки были обнаружены в 1915 году под полом монастыря XIII века на острове Маргарет в Будапеште, и только недавно исследователи подтвердили, что это действительно останки убитого герцога. Генетический анализ показал, что он был праправнуком короля Бела III и принадлежал к роду Рюриковичей.

Эксперты реконструировали последние минуты жизни молодого мужчины, которому было около 20 лет. На его теле обнаружили 26 ран, из них 9 на черепе и 17 на остальном теле. Анализы показали, что на герцога напали минимум три вооружённых человека с разных сторон. Нападавшие использовали сабли и длинные мечи, а атака была крайне жестокой и эмоционально заряженной.

Ранения свидетельствуют, что герцог попытался защититься, но был окружён и атакован с флангов. Удары продолжались даже после того, как он упал на землю, что указывает на намеренное и жестокое убийство. Исследователи отмечают, что смерть не была результатом дуэли, а заранее организованным убийством.

Исторические и генетические данные позволяют с уверенностью идентифицировать останки как герцога Бела, убитого по указанию враждебной знати в период политических столкновений за власть после смерти венгерского короля в 1272 году. Его тело захоронили родственники в монастыре, где оно и было обнаружено.

Таким образом, после более чем 750 лет и столетия с момента обнаружения скелета, учёным удалось раскрыть детали одного из средневековых политических убийств с беспрецедентной точностью, объединив методы генетики, судебной медицины и археологии.

#венгрия #археология #днк #средневековье #убийство #будапешт #заговор #герцог #днк-технологии #рюриковичи
Источник: popularmechanics.com
