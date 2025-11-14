Исследователи создали цифровую карту дорожной сети Римской империи, объединив исторические источники и спутниковые снимки. Новые данные выявили 100 000 км ранее неизвестных дорог, что почти вдвое расширяет представления о транспортных связях древнего мира.

Международная группа исследователей создала наиболее полную на сегодняшний день цифровую карту дорожной сети Римской империи. Проект Itiner-e, объединивший данные исторических хроник, топографических карт и спутниковой съемки, показал существование дополнительных 100 000 км древнеримских дорог. Это почти вдвое превышает ранее известные масштабы транспортной системы, существовавшей к 150 году нашей эры — периоду максимального расширения империи.

Новые маршруты были обнаружены на различных территориях, включая Иберийский полуостров, Грецию и Северную Африку. Особую ценность исследованию придает применение современных географических принципов: вместо условных прямых линий между пунктами дороги теперь следуют реалистичным маршрутам, огибая горные массивы и другие природные препятствия. Это позволило уточнить трассировку многих известных ранее путей.

Из чуть менее 15 000 участков дорог только менее 3% имеют точно установленное местоположение, тогда как для почти 90% маршрутов точность определения остается приблизительной. Важной особенностью методологии стало включение в карту не только специально построенных дорог, но и любых путей сообщения, включая унаследованные римлянами от предыдущих цивилизаций, а затем модернизированные.

Составленная карта открывает новые возможности для анализа торговых связей, распространения культуры и миграции населения. Ученые надеются, что их работа станет основой для дальнейших исследований эволюции транспортных систем Средиземноморья.