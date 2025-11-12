Исследователи предложили новую теорию о назначении «Полосы дыр» в Перу — системы из 5200 лунок в скалах. Анализ показал, что это мог быть крупный рынок, позже превращенный инками в гигантскую систему учета для сбора дани.

В перуанских Андах в горе Monte Sierpe находится один из самых загадочных археологических памятников — «Полоса дыр». Комплекс состоит из 5200 отверстий, вырытых в скалистом грунте. Он протянулся почти на 1,5 километра. Ширина каждой лунки составляет 1-2 метра, глубина — до 1 метра. С момента обнаружения в 1933 году выдвигались различные гипотезы о их назначении: от системы защиты до сельскохозяйственных сооружений.

Международная группа археологов провела детальное исследование с помощью дронов и микроботанического анализа. В собранных образцах были обнаружены следы кукурузы и диких растений, использовавшихся для плетения корзин. Это может указывать на то, что комплекс служил крупным торговым центром до прихода инков, и на нём могло собираться население численностью до 100 тысяч человек.

Ученые выявили фрагменты математических закономерностей в расположении лунок, соответствующие системе учета инков — кипу. Это свидетельствует о том, что после завоевания территории инки преобразовали памятник в масштабную учетную систему для сбора дани. Подобная практика документирована в других регионах империи инков.

Расположение памятника на пересечении дорог между двумя административными центрами подтверждает его важное значение как транспортного узла. Это открытие показывает, как инки не уничтожали местные традиции, а преобразовывали их, превратив древний торговый узел в инструмент имперского контроля и учета.