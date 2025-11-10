Предварительное одобрение сенат США дал еще в 2022 году, но сроки и итоговые условия сделки до сих пор не определены

Египет ведёт длительные переговоры с Соединёнными Штатами Америки о приобретении до 46 боевых самолётов модели Boeing F-15 Advanced Eagle. Стоимость этой сделки, которая оценивается в несколько миллиардов долларов, обсуждается уже более трёх лет.

В 2022 году американский Сенат одобрил возможность продажи самолётов, но окончательные условия и сроки поставок пока не определены.

Каир нацелен на получение версии, аналогичной F-15QA или F-15SA, с расширенными боевыми возможностями. Технически F-15 Advanced Eagle оснащён РЛС с активной фазированной антенной решёткой, системой радиоэлектронной борьбы EPAWSS и цифровым управлением полётом. Самолёт способен нести до 13 тонн вооружения.

Переговоры о продаже истребителей в Египет проходят в условиях экспортных ограничений США и политической нестабильности в регионе. Если сделка состоится, это станет важным шагом в модернизации египетских Военно-воздушных сил, в состав которых входят F-16, Dassault Rafale и МиГ-29М/М2. Новый истребитель в данной модификации значительно расширит возможности египетских ВВС по выполнению боевых задач в различных условиях и на большом расстоянии. Для Египта эта закупка станет одной из крупнейших в истории и укрепит военно-техническое сотрудничество с США.