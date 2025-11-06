Сайт Конференция
John Connor
ДНК из пещеры в Крыму указывает на миграцию неандертальцев из Сибири
Генетический анализ кости неандертальца из пещеры в Староселье показал родство с останками из Восточной Сибири. Это доказывает, что 40-50 тысяч лет назад неандертальцы совершали масштабные миграции через всю Евразию, а Крым был ключевым узлом их путей.

Анализ древней ДНК, извлечённой из фрагмента кости неандертальца из пещеры Староселье в Крыму, показал неожиданное генетическое сходство с останками, найденными за тысячи километров — в пещерах Алтая в Восточной Сибири. Это открытие указывает на масштабные миграции неандертальцев через всю Евразию около 50 000 лет назад.

Исследователи под руководством антрополога Эмили Пиготт (Emily Pigott) предполагают, что эти дальние перемещения происходили в период благоприятных климатических условий, когда таяние ледников открывало проходы и делало степи пригодными для жизни. Митохондриальная ДНК алтайских неандертальцев, унаследованная по материнской линии, оказалась практически идентичной крымской находке, что доказывает прямое родство между группами.

Помимо генетической связи, учёные обнаружили и культурное единство. Каменные орудия из крымской стоянки, относящиеся к микокской культуре, оказались похожи на артефакты из алтайских пещер-стоянок Чагырская и Окладникова. Анализ костей животных показал, что и в Крыму, и на Алтае неандертальцы охотились на одних и тех же животных — лошадей и бизонов.

Это открытие кардинально меняет представление о мобильности неандертальцев. Крымский полуостров, по-видимому, был не изолированным, а важным узлом в обширной сети миграционных путей, которая простиралась от Центральной Европы до самых восточных пределов Сибири, связывая группы неандертальцев через общие гены, технологии и стратегии выживания.

#крым #днк #сибирь #археологические открытия #алтай #древний человек #пещера #неандерталец #неандертальский человек
Источник: popularmechanics.com
