Депутат также не исключил возможность поставки крылатых ракет "Калибр" и комплексов "Орешник"

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил о недавних поставках Венесуэле зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э». Он также не исключил возможность будущих поставок баллистических ракет «Орешник» и крылатых ракет «Калибр». Эти заявления прозвучали в ответ на наращивание американских сил в регионе, где находится авианосец USS Gerald R. Ford.

Подтвердить поставки «Панцирь-С1» на данный момент невозможно. Прибытие российского транспортного самолета Ил-76 в Каракас 26 октября может свидетельствовать о таких поставках, но не доказывает их. Ранее Венесуэла уже получала от России комплексы «Бук» и С-300ВМ, а также истребители Су-30МК2, что формирует одну из сильнейших систем ПВО в карибском регионе.

Потенциальное размещение в Венесуэле российских ракет «Орешник» теоретически создает угрозу для территории США. Однако реальные возможности России по масштабным поставкам таких систем остаются под вопросом из-за собственных нужд.

В это время администрация США разрабатывает планы военных действий против Венесуэлы, включая атаки на военные объекты и силовое смещение президента Николаса Мадуро. Развертывание авианосной ударной группы и других кораблей в Карибском море демонстрирует готовность Вашингтона к решительным действиям, создавая прямую конфронтацию с российскими интересами в регионе.