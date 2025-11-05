Повышение температуры тела значительно ускоряет миграцию иммунных клеток за счет активации белка миозина II. Это ускоряет иммунный ответ и делает его эффективнее.

Клетки иммунной системы постоянно двигаются по организму, быстро находя и нейтрализуя патогены, поврежденные и мутировавшие клетки. Ключевым фактором успеха этого процесса является скорость миграции иммунных клеток – лейкоцитов. Новое исследование показало, что температура тела напрямую влияет на подвижность этих клеток, куда важнее, чем считалось ранее.

Ученые обнаружили, что при небольшом повышении температуры (до 38°C), характерном для легкой лихорадки, лейкоциты начинают двигаться значительно быстрее. Соответственно, к местам повреждения или инфекции, они прибывают также раньше, чем без повышения температуры. Таким образом, начало иммунного ответа и процессы заживления ускоряются. По результатам исследования, активность миграции повышалась как у представителей теплокровных, так и у хладнокровных животных. Это говорит о том, что данный механизм имеет глубокую "эволюционную сохранность".

Основным фактором, управляющим реакцией клеток на температуру, оказался белок миозин II – своего рода молекулярный "двигатель", который отвечает за клеточные сокращения и движение. С помощью термомикроскопа исследователи смогли изучить реакцию клеток на нагрев отдельных участков. Лейкоциты реагировали практически мгновенно — в течение двух секунд. При этом, по мере возвращения температуры к исходной – скорость миграции иммунных клеток возвращалась к норме. При блокировке активности миозина II клетки утратили способность ускоряться при повышении температуры, что подтвердило ключевую роль этого белка.

Таким образом, повышение температуры тела во время лихорадки выступает не только тревожным симптомом как привыкли думать большинство людей, а важным физиологическим механизмом, который ускоряет иммунную реакцию организма. Эти результаты открывают новые перспективы для медицинских разработок методов лечения, направленных на управление иммунитетом. Одна из дальнейших областей исследований – это использование температуры и целенаправленного воздействия на миграционный механизм иммунных клеток.