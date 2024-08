Высокие скорости чтения и записи, улучшенная надежность и 10-летняя гарантия.

Компания Samsung анонсировала выпуск новых карт памяти microSD Pro Plus и Evo Plus, которые предлагают емкость до 1 ТБ. Новые карты оснащены 28-нм контроллером, обеспечивающим повышенную энергоэффективность и поддержку кода коррекции ошибок Low Density Parity Check для большей надежности. Благодаря технологии V-NAND 8-го поколения, карты Pro Plus достигают скорости последовательного чтения до 180 МБ/с и записи до 130 МБ/с. Карты Evo Plus немного медленнее, предлагая скорость чтения 160 МБ/с и записи 120 МБ/с.



Обе линейки карт доступны в вариантах емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а Evo Plus также предлагается в версии на 64 ГБ. Карты Pro Plus и Evo Plus имеют рейтинги A2, U3 и V30, подтверждающие их пригодность для хранения приложений, записи видео 4K и общего хранения файлов. Samsung предоставляет 10-летнюю ограниченную гарантию на все новые карты памяти microSD.