Злоумышленники могут узнать ваше местоположение с точностью до 2 метров.

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Исследователи из бельгийского университета KU Leuven обнаружили серьезную уязвимость в ряде популярных приложений для знакомств, включая Bumble и Badoo. Эта уязвимость позволяет потенциальным злоумышленникам определить местоположение других пользователей с точностью до 2 метров.



Проблема связана с функцией фильтрации, использующей точные координаты пользователей. Применяя метод трилатерации, можно вычислить местоположение человека, используя данные о расстоянии из трех разных точек.



Большинство приложений устранили уязвимость после уведомления, округлив координаты и увеличив погрешность до 1 км. Однако некоторые сервисы, включая Badoo, Happn и Hinge, пока не внесли изменений, утверждая, что имеют дополнительные меры защиты.



Эксперты подчеркивают, что даже приблизительное определение местоположения может представлять угрозу безопасности пользователей dating-приложений.