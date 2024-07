Новый интерфейс принесет улучшения в дизайн, многозадачность и возможности камеры.

Компания Samsung планирует выпустить крупное обновление своей операционной системы One UI. По данным инсайдера Ice Universe, бета-тестирование One UI 7 может начаться уже в конце июля или начале августа 2024 года.



Ожидается, что новая версия принесет значительные изменения в дизайн и функциональность. Среди предполагаемых нововведений:



- Обновленный визуальный стиль

- Улучшенный многозадачный режим

- Новые возможности камеры

- Оптимизация производительности



One UI 7 будет основана на Android 15 и первоначально станет доступна для флагманской серии Galaxy S24 в США и Южной Корее. Позже бета-программа расширится на другие страны и устройства.



Стабильная версия One UI 7 ожидается к концу сентября - началу октября для флагманских моделей Samsung. Компания уже анонсировала поддержку Android 15 для ряда своих смартфонов, включая серии Galaxy S23, S22, S21, Z Fold 5 и Z Flip 5.