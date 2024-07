Samsung готовит революцию: One UI 7.0 обещает стать крупнейшим обновлением Galaxy.

Согласно информации от инсайдеров, Samsung разрабатывает крупное обновление своего пользовательского интерфейса - One UI 7.0. Ожидается, что оно станет "самым большим обновлением в истории Galaxy".



One UI 7.0 позаимствует ряд функций из iOS 18, включая быстрые действия на экране блокировки, обновленный дизайн иконки галереи и переработанную панель уведомлений. Также ожидаются изменения в интерфейсе камеры, более округлые иконки приложений и виджеты.



Предполагается, что обновление будет включать множество новых функций на базе искусственного интеллекта, хотя подробности пока не раскрываются.



Точные сроки выхода One UI 7.0 неизвестны, но обычно бета-версия появляется в октябре, а полный релиз - к концу декабря. Однако в этом году возможны некоторые задержки.



Хотя большинство изменений кажутся косметическими, пользователи надеются на появление функции плавных обновлений для поддерживаемых устройств.