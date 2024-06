Разработчики отреагировали на жалобы игроков, усилив ранние улучшения в Shadow of the Erdtree

© скриншот Elden Ring

Разработчик FromSoftware выпустил патч для недавно вышедшего дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree, направленный на корректировку баланса сложности.



Основные изменения:



1. Усилены ранние улучшения системы Благословений Теневого Царства, дающие игрокам больше дополнительного урона и защиты на начальных этапах.



2. Слегка увеличена эффективность финальных улучшений.



Эти изменения призваны сделать прогрессию более плавной и снизить сложность на ранних этапах, сохраняя при этом вызов для опытных игроков.



Патч выпущен в ответ на отзывы игроков, многие из которых сочли дополнение слишком сложным. Это привело к смешанным оценкам на платформе Steam после релиза.



FromSoftware подтвердила, что в будущем планируются дополнительные корректировки баланса и исправления ошибок.



Elden Ring: Shadow of the Erdtree вышло на прошлой неделе для Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК. Дополнение получило высокие оценки критиков, несмотря на споры о сложности среди игроков.