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Новый планшет Lenovo Tab Plus имеет в наличии сразу восемь Hi-Fi динамиков JBL
Lenovo Tab Plus - планшет с впечатляющим звучанием по цене от 279 евро.

© gsmarena.com

Большинство современных планшетов и ноутбуков имеют встроенные динамики невысокого качества. Но новый Lenovo Tab Plus стал исключением - этот планшет среднего класса на Android оснащен сразу восемью Hi-Fi динамиками JBL.
Планшет имеет 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2000x1200 пикселов и частотой обновления 90 Гц. Под капотом - процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 8600 мАч должен обеспечивать продолжительное время работы.

Хотя характеристики в целом типичны для устройства среднего уровня, "изюминкой" Lenovo Tab Plus стали именно его аудиовозможности. Четыре низкочастотных и четыре высокочастотных динамика, а также поддержка Dolby Atmos, должны обеспечить впечатляющее звучание. Планшет даже можно использовать в качестве Bluetooth-колонки.

Lenovo Tab Plus поставляется с Android 14 и получит как минимум два крупных обновления ОС, а также четыре года обновлений безопасности. Устройство также совместимо с дополнительными аксессуарами, включая стилус и зарядное устройство мощностью до 68 Вт.

Новинка уже доступна на некоторых рынках по цене от 279 евро в Европе и 549 австралийских долларов в Австралии. Ожидается, что планшет появится и в других регионах.

#обзор #android #lenovo #планшет #jbl #аудио #dolby atmos #динамики #средний класс
Источник: liliputing.com
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