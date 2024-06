Независимая студия Toys for Bob, известная по Crash Bandicoot и Skylanders, будет сотрудничать с Xbox для выпуска своего нового проекта.

Компания Toys for Bob, известная разработкой Crash Bandicoot 4 и серии Skylanders, объявила о сделке с Xbox по изданию своей следующей игры. Студия недавно стала независимой, отделившись от своей бывшей материнской компании Activision Blizzard.



В своем заявлении Toys for Bob сообщает, что их новая игра находится "на очень ранней стадии разработки", и игрокам придется подождать ее выхода. Тем не менее, известно, что Xbox станет домом для этого проекта. Это неудивительно, учитывая, что студия несколько месяцев назад намекала на сотрудничество с этим издателем.



"Мы рады сообщить, что будем сотрудничать с @Xbox для издания нашей следующей новой игры. Мы все еще находимся на очень ранней стадии разработки, так что вы можете какое-то время ничего не слышать о нас, но знайте, что мы упорно работаем над проектом, которым невероятно вдохновлены! Не можем дождаться, чтобы поделиться подробностями", - говорится в сообщении студии.



Toys For Bob стала независимой в феврале, через несколько месяцев после того, как Microsoft приобрела Activision Blizzard. Похоже, студии удается сохранить сотрудничество с Xbox, оставаясь при этом автономной компанией. До ухода из Activision, Toys For Bob работала над последними играми Crash Bandicoot и Spyro Reignited Trilogy, а также над популярной серией Skylanders.