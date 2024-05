Компания Nothing внедряет в свои смартфоны ChatGPT, а также другие полезные функции в новой версии ОС.

В прошлом месяце компания Nothing объявила о сотрудничестве с Google по внедрению популярного чат-бота ChatGPT для всех пользователей своих телефонов. Первыми устройствами, которые получат эту функцию, станут модели Nothing Phone (1) и (2).



Новая версия операционной системы Nothing OS 2.5.5 для Phone (1) включает в себя не только интеграцию ChatGPT, но и ряд других полезных нововведений. Среди них - новые жесты управления в приложении Nothing X для голосового общения с ChatGPT, виджеты для быстрого доступа к чат-боту, а также кнопка вставки контента из буфера обмена в новый диалог.



Помимо интеграции ChatGPT, обновление предлагает и другие улучшения. Например, пользователи теперь могут применять пакет значков Nothing Icon Pack только к главному экрану, а также прокручивать страницы на главном экране, удерживая значки приложений. Появилась возможность включать и отключать панель быстрых настроек при проведении пальцем вниз по экрану блокировки.



Кроме того, обновление добавляет новые возможности для настройки значков в строке состояния и функцию RAM Booster. Компания Nothing стремится сделать свои устройства еще более удобными и функциональными для пользователей.