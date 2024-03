Новая One UI 6.1 с функциями ИИ выйдет для смартфонов Galaxy S23 уже 28 марта.

Компания Samsung объявила о скором выходе обновления One UI 6.1 для ряда своих устройств, включая смартфоны серии Galaxy S23 и складные модели Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Новая версия фирменной оболочки принесет с собой несколько функций на базе искусственного интеллекта (Galaxy AI), которые ранее были эксклюзивными для флагманских аппаратов Galaxy S24.



По сообщениям пользователей в социальных сетях, владельцы смартфонов Galaxy S23 уже начали получать уведомления о грядущем обновлении. В частности, указывается, что распространение One UI 6.1 стартует в четверг, 28 марта. Эту же дату подтвердили и модераторы на официальных форумах поддержки Samsung в Южной Корее.



Среди нововведений One UI 6.1 ожидаются инструменты для редактирования изображений с помощью ИИ, а также возможность создания обоев при помощи искусственного интеллекта. Обновление будет выпущено для следующих моделей семейства Galaxy S23:



- Samsung Galaxy S23

- Samsung Galaxy S23+

- Samsung Galaxy S23 Ultra

- Samsung Galaxy S23 FE



Процесс обновления будет происходить поэтапно, начиная с 28 марта. Это означает, что не все пользователи получат новую версию прошивки одновременно - ее распространение займет несколько дней или даже недель. Пока точно не известно, станет ли One UI 6.1 доступна в этот же день для других совместимых устройств Samsung, таких как Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.