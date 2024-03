Samsung анонсировал выход One UI 6.1 для линейки Galaxy S23 в конце марта. Новая прошивка принесет улучшения в производительность и дополнительные возможности флагманам прошлого года.

Компания Samsung недавно объявила, что выход обновления One UI 6.1 для флагманской линейки смартфонов Galaxy S23 будет сопровождаться обновлением безопасности за март 2024 года в Южной Корее.



Samsung традиционно выпускает квартальные обновления безопасности для своих флагманов. Учитывая, что в этом квартале такое обновление для Galaxy S23 еще не выходило, скорее всего, речь идет о мартовском патче 2024 года.



Таким образом, анонсируя выход One UI 6.1 вместе с этим обновлением, Samsung фактически подтверждает запуск новой версии прошивки для Galaxy S23 в конце марта, по крайней мере в Южной Корее.



Как только новая прошивка появится на корейском рынке, ожидается ее скорейший выход и в других странах. Следовательно, владельцам Galaxy S23 осталось ждать обновления менее месяца.



Далее, компания продолжит расширять доступность One UI 6.1 на другие актуальные модели, в частности, на Galaxy Z Fold 5 и Flip 5.



В США для линейки Galaxy S23 уже началось развертывание мартовского обновления безопасности, что косвенно подтверждает близкий запуск One UI 6.1.