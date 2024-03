Обновления культовых игр привнесли поддержку технологии AMD FSR 3.0

Компании Gunfire Games и Teyon выпустили обновления для компьютерных игр Robocop: Rogue City и Remnant 2 соответственно. Патчи добавляют поддержку технологии AMD FSR 3.0, позволяющей повысить частоту кадров без существенной потери качества изображения.



Ранее для запуска этих игр на максимальных настройках графики требовалась мощная аппаратная конфигурация. В новых обновлениях реализована возможность масштабирования разрешения с сохранением детализации благодаря AI-алгоритмам. Это даст прирост производительности, особенно на старых видеокартах.



В Remnant 2 также появился кроссплей между ПК и игровыми консолями. Однако его использование временно несовместимо с технологиями увеличения частоты кадров. Разработчики работают над решением этой проблемы.



Кроме того, ожидается скорое обновление The Last of Us Part I с поддержкой FSR 3.0.