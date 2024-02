Разработка CoD 2025 под угрозой: за полтора года до релиза у игры нет ведущей студии. Sledgehammer отказалась, сейчас в разработке малоопытная High Moon.

© Activision

Согласно сообщениям, у планируемой на 2025 год игры серии Call of Duty по-прежнему нет назначенной ведущей студии-разработчика, несмотря на то, что до релиза остается всего 20 месяцев.



Как заявил в своем Twitter известный игровой журналист Том Хендерсон, изначально предполагалось, что разработкой займется студия Sledgehammer Games. Однако после напряженного 16-месячного цикла разработки Call of Duty: Modern Warfare 3 в 2019 году, студия отказалась брать на себя эту роль.



В настоящее время, по словам Хендерсона, разработкой занимается студия High Moon Studios, ранее участвовавшая в создании Warzone. Также сообщается, что Infinity Ward планирует выпустить свою следующую игру в 2026 году, а Sledgehammer Games - в 2027.



Хендерсон предположил, что в итоге проект Call of Duty 2025 "скорее всего достанется" студии Treyarch, которая выпустит игру в серии Black Ops в 2024 году. Это впервые, когда одна студия получит контроль над двумя играми подряд.



Остается под вопросом, будет ли игра 2025 полноценным новым проектом или лишь дополнением к вышедшей в 2024 году Black Ops, учитывая, что Treyarch, возможно, придется выпускать две игры на одном игровом движке в течение 12 месяцев.