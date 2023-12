Мобильное продолжение серии Devil May Cry - игра Peak of Combat - получила дату глобального релиза на 10 января 2024 года после эксклюзивного выпуска в Китае в 2021 году.

Мобильная игра Devil May Cry: Peak of Combat, ранее доступная только в Китае, наконец получила дату глобального релиза. Те, кто предзаказал игру, имеют шанс выиграть призы в рамках празднования ее скорого мирового выпуска.



Вышедшая на андроид-системы в Китае в июне 2021 года, Devil May Cry: Peak of Combat предложила поклонникам популярного экшен-сериала от Capcom лицензированную мобильную RPG, содержащую несколько элементов из игр франшизы, в частности Devil May Cry 3 и Devil May Cry 4.



На стриме 5 декабря разработчик Devil May Cry: Peak of Combat, компания NebulaJoy, объявила, что глобальная версия игры выйдет 10 января 2024 года. Чтобы отпраздновать предстоящий релиз, участники социальной медиа-кампании Peak of Combat имеют шанс выиграть подарочные карты Amazon на $10.



Тем временем те, кто предзаказал игру, получат внутриигровые вознаграждения, которые будут варьироваться в зависимости от числа предзаказавших. В настоящее время каждый предзаказавший получит 50 000 Red Orbs, 50 Demonic Potions и 200 Gems.



Глобальная версия Devil May Cry: Peak of Combat, анонсированная в 2021 году, могла быть отложена, чтобы дать NebulaJoy больше времени на доработку локализации для iOS и Android. На стриме 5 декабря компания упомянула о необходимости постоянных доработок и оптимизации своей гача-игры.