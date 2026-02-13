Корейская компания представила новые модели линеек Spatial Signage (3D), Micro RGB и The Wall All-in-One

Главным анонсом стал 86-дюймовый 3D-дисплей Spatial Signage. Технология 3D Plate создает эффект глубины за счет добавления к четкой 2D-картинке естественного объема. Важно, что для восприятия стереоэффекта не требуется дополнительного оборудования, что хорошо подходит для применения в торговых пространствах, музеях, галереях и развлекательных центрах.

Дисплей выполнен в формате 9:16 с разрешением 4K, что обеспечивает высокую детализацию. При этом поддерживаются апскейлинг, 16-битный цвет и HDR. Экран точно передает оттенки и обеспечивает плавные переходы, а при ярком свете качество сохраняется за счет антибликового покрытия.

Модель имеет толщину всего 52 мм, а весит 49 кг. При этом настенное крепление Slim Fit Wall Mount позволяет монтировать дисплей без использования корпусных конструкций. Spatial Signage получил награду на выставке ISE 2026 в номинации Enterprise Tech. В продаже также скоро появятся 55- и 32-дюймовые модели.

Хорошим дополнением к дисплею станет приложение AI Studio для создания ИИ-контента. Программа делает из статичных картинок видеоролики, пригодные для рекламных кампаний. Созданные материалы автоматически подстраивается под особенности Spatial Signage.

Вторым устройством стал 130-дюймовый экран Micro RGB (модель QPHX) из линейки The Wall, предназначенный для установки в премиальных залах. Сочетание микромасштабные RGB-диодов и чипа Micro RGB AI Engine Pro обеспечивает высокое качество картинки и насыщенные цвета при сохранении небольшой толщины устройства.

Третья новинка – 108-дюймовый LED-дисплей The Wall All-in-One (модель MMF-A) обладает разрешением 2560x1440 и собирается из двух половинок. Модель гораздо легче монтируется, чем традиционные LED-панели.