Новинка ориентирована на тех, кто ищет универсальный автомобиль для работы, путешествий и активного образа жизни

В музее автомобильного модернизма (МАМо) состоялась презентация китайского среднеразмерного пикапа Foton Tunland G9. Модель имеет современный дизайн, усиленную раму, продвинутый комплекс систем безопасности. Журналисты смогли убедиться в комфорте и надежности автомобиля, проехав по полосе препятствия. Цена новинки начинается от 3.79 млн. рублей.

Габариты пикапа 5340x1960x1920 мм, при том, что грузовой отсек составляет внушительные 1520x1580x440 мм. При массе в 2980 кг автомобиль может перевозить груз массой до 905 кг. Кроме того, он способен буксировать прицеп весом до 750 кг без тормозов и до 3000 кг с тормозами.

Tunland G9 оборудован 2-литровым турбодизелем Aucan мощностью 162 л. с. (388 Нм) и 8‑ст автоматической КП. Полный привод с автоматической подключаемой муфтой позволяет использовать режимы 2H, 4H, 4L или Auto.

Дорожный просвет в 210 мм обеспечивает высокую проходимость, а усиленная рама с легкостью выдерживает вывешивание колес. Из особенностей экстерьера стоит отметить большую решетку радиатора, светодиодную оптику и 3 вида колесных дисков.

Пикап отличается повышенной безопасностью. Система предупреждения о лобовом столкновении FCW непрерывно отслеживает ситуацию во фронтальной части автомобиля, анализируя скорость и расстояние до других объектов. Она работает совместно с AEBS.

Система контроля слепых зон BSD функционирует по принципу парктроников: сзади и сбоку Tunland G9 установлены ультразвуковые сонары, которые информируют водителя о препятствиях.

Система контроля спуска со склона HDC перераспределяет тормозные усилия по колесам, позволяя поддерживать постоянную скорость и избегать продолжительной блокировки колес. Ассистент экстренного торможения HBA повышает давление в тормозной системе ещё до того, как активируется система ABS.

Система помощи при перестроении LCA следит за соседними полосами и предупреждает об опасности столкновения с другими автомобилями, которые движутся сбоку или сзади. Кроме того, в автомобиле установлена камера кругового обзора.

Внутри салона установлена пара 12.3-дюймовых дисплеев – приборная мультимедиа панели, которые объединены в единый блок с высоким разрешением. Управление мультимедийными функциями может осуществляется как при помощи сенсора, так и джойстиком.

В салоне автомобиля предусмотрена инновационная система беспроводной зарядки, а также 7-цветная подсветка, 4 USB-порта и розетка на 220 В. Кроме того, в салоне имеется пассажирский блок управления климат-контролем и камера кругового обзора.

Передние кресла оборудованы системой вентиляции, подогрева, перфорирования и поясничной поддержки, при этом водительское кресло регулируется в двенадцати положениях. На заднем ряду предусмотрен подлокотник, регулируемые подголовники и откидывающийся отсек.

Дистрибьютор «МБ РУС» предоставляет на Foton Tunland G9 гарантию на 36 месяцев или 150 000 км).