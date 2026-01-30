Сайт Конференция
TechoNews
В Москве представили линейку смартфонов Redmi Note 15
Устройства выделяются высокой автономностью, усиленной защитой от пыли, влаги и падений, продвинутыми 200 Мп камерами и сбалансированной производительностью.

В Международном центре бокса презентовали серию смартфонов Redmi Note 15, в которую вошли четыре модели – Note Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro и Note 15. При покупке гаджетов до 28 февраля будет действовать скидка до 3 тыс. руб., 2-годичная гарантия и одна бесплатная замена дисплея.

Note 15 Pro+ 5G и Note 15 Pro 5G соответствуют протоколу SGS, который гарантирует устойчивость к падениям и механическим повреждениям. При этом флагман имеет тыльную панель из стеклопластика, которая добавляет прочности без увеличения веса. Гаджеты соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Note 15 Pro и Note 15 имеют защиту по стандартам IP64 и IP65 соответственно. Также сенсор адекватно взаимодействует с мокрыми пальцами.

Устройства получили безрамочные AMOLED-экраны с пиковой яркостью 3200 нит и частотой обновления 120 Гц. Диагональ у Note 15 Pro+ 5G и Note 15 Pro 5G 6.83 дюйма, а разрешение 2772x1280. У младших моделей – 6.77 дюйма и 2392x1080 соответственно.

Во все смартфоны внедрена технология защиты глаз, а частота ШИМ составляет 3840 Гц. Также гаджеты оснастили стереодинамиками Dolby Atmos с возможностью буста до 400%.

В основу Note 15 Pro+ 5G лег процессор Snapdragon 7s Gen 4, охлаждаемый за счет фирменной технологии IceLoop. Остальные модели работают на чипах MediaTek: Note 15 Pro 5G – на Dimensity 7400-Ultra, Note 15 Pro 5G – на Helio G200-Ultra, а Note 15 – на Helio G100-Ultra.

Тюнер Surge T1S во флагмане обеспечивает более стабильную связь по Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS и сотовым сетям. Модели Pro+ 5G и Pro 5G позволяют общаться без сети на расстоянии до 1 км.

Высокую автономность обеспечивают кремний-углеродные аккумуляторы: 6500 мАч и зарядка на 100 Вт у Note 15 Pro+ 5G, 6500 мАч и 45 Вт у Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro, а также 6000 мАч и 33 Вт у базовой модели.

«Прошки» оснащены обновленными камерами с сенсором на 200 Мп. Большая 1/1.4-дюймовая матрица в сочетании с 2-x и 4-x зумом, оптической стабилизацией и ИИ-постобработкой обеспечивают высокое качество снимков.

Дополнен основной модуль широкоугольным на 8 Мп. Note 15 имеет камеру на 108 Мп с 3-кратным оптическим телеобъективом и «широк» на 2 Мп. Фронтальные модули на 32 Мп и 20 Мп в зависимости от модели.

Note 15 Pro+ 5G доступен в конфигурациях 8 ГБ+256 ГБ (39 тыс. руб.) и 12 ГБ + 512 ГБ (45 тыс. руб.). Note 15 Pro 5G предлагается в версиях 8 ГБ + 256 ГБ (32 тыс. руб.) и 8 ГБ + 512 ГБ (35 тыс. руб.). Note 15 Pro можно купить в варианте 8 ГБ+256 ГБ (27 тыс. руб.), 12 ГБ+256 ГБ (30 тыс. руб.) или 12 ГБ+512 ГБ (33 тыс. руб.). Note 15 продается в версиях 6 ГБ+128 ГБ (19 тыс. руб.), 8 ГБ+128 ГБ (20 тыс. руб.) и 8 ГБ+256 ГБ (22 тыс. руб.).

Источник: 4pda.to
