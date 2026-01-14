Знаменитые комдив Василий Иванович Чапаев и его верный ординарец Петька вновь возьмутся за оружие уже в феврале 2026 года

Издательства Alpaca и Бука объявили о выпуске комикса «Петька и Василий Иванович. В поисках Анки». Объем составит 80 листов формата 163x245 мм, переплет мягкий с частичным лакированием. А для коллекционеров обещают специальные лимитированные обложки.

Предводитель местной коммуны Константин Левин создает опасный пространственно-временной агрегат, который перемещает Анку-пулеметчицу в неизвестном направлении. Чтобы вернуть боевую подругу, а заодно и спасти всю Галактику (снова), Василию Ивановичу и Петьке предстоит пройти через череду исторических и литературных декораций: Москву из «Анки Карениной», Санкт-Петербург времен Анки Иоанновны и Радов из «Анки Снегиной».

Авторы обещают знакомых по играм и анекдотам персонажей, головокружительные приключения и, конечно, фирменный юмор чуть пониже пояса.