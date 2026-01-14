Сайт Конференция
Блоги
TechoNews
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
Знаменитые комдив Василий Иванович Чапаев и его верный ординарец Петька вновь возьмутся за оружие уже в феврале 2026 года

Издательства Alpaca и Бука объявили о выпуске комикса «Петька и Василий Иванович. В поисках Анки». Объем составит 80 листов формата 163x245 мм, переплет мягкий с частичным лакированием. А для коллекционеров обещают специальные лимитированные обложки.

Предводитель местной коммуны Константин Левин создает опасный пространственно-временной агрегат, который перемещает Анку-пулеметчицу в неизвестном направлении. Чтобы вернуть боевую подругу, а заодно и спасти всю Галактику (снова), Василию Ивановичу и Петьке предстоит пройти через череду исторических и литературных декораций: Москву из «Анки Карениной», Санкт-Петербург времен Анки Иоанновны и Радов из «Анки Снегиной».

Авторы обещают знакомых по играм и анекдотам персонажей, головокружительные приключения и, конечно, фирменный юмор чуть пониже пояса.

#игры #комиксы
Источник: vk.com
+
Сейчас обсуждают

kilobait3
22:25
Без РД России это просто бомбы. Янки не дадут соврать.
FAS: У Германии есть технологии для создания ядерного оружия в течение трёх-пяти лет
Мартеросян Олег
22:06
Так это зеон там будет только частота ядер расти при разгоне множителем,и озу будет заблокирована на частоте своей
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Мартеросян Олег
22:02
Хороший обзор,Я тоже баловался с ddr3 в трехканале на платформе 1366 с процессором i7 980x выжимал все соки с озу напряжение свыше 2 вольт,плашки озу взяли бы больше т.к. контроллер в процессоре слаб,...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
VRoman
21:57
Охлаждение. Корпус должен помогать охлаждению.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
VRoman
21:55
Русских в стране меньше, эмигрантов больше. Русские разъезжаются, по численности всё где-то так же как и были, а вот в процентном соотношении в мире их становится всё меньше.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
REY_B_
21:27
А куда делся хвалёный Хэйрворкс? Почему дело не пошло дальше волос Геральда?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
REY_B_
21:23
Пара отражений не исправляет картинки 10-15-ти летней давности. Скайрим с модами выглядит лучше! - Чем больше объектов, тем хуже работают лучи. Причём по экспоненте. Не удивительно, что разрабам пришл...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
21:08
Нужно больше итераций богу итераций...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
lighteon
20:57
Это next gen update что-ли? Крайне сомнительная фигня для слабого железа)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Dentarg
20:53
Спасибо за комплимент) В целом, я понимаю ностальгию и фантомную боль по СССР, потому что тогда было хорошо, сейчас плохо, хочется чтобы снова было хорошо и логично, чтоб это было "как тогда". И опять...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
