Гостей ждут настольные и видеоигры, комиксы, презентации фильмов и сериалов, звездные гости и много косплея

Мероприятие, организованное компанией «Яндекс», состоится в московском «Тимирязев Центре». Под каждый фестиваль выделят отдельный павильон, а показы фильмов и сериалов будут проходить в отдельном кинозале. Основной темой станет кросс-медийность в контенте и сотворчество индустрий. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей.

Из игровых подтвердились проекты Lesta Games, 1C, Astrum Entertainment и 4Games, а также «Былина», «Русы против Ящеров 2», «Северный путь», «Киберслав: Затмение», Tsarevna, Arknights: Endfiekd и множество других. Планируется отдельная инди-зона, игровое пространство Bloody и стенд Плюс.Гейминга, где дадут поиграть в 14 знаковых видеоигр. В зоне настолок можно будут не только передохнуть, но и поучаствовать в турнирах от «Hobby World».

Не менее насыщенной планируется кинопрограмма. На фестивале пройдут презентации фильмов «Король и Шут. Навсегда», «Красавица», «Отель «У Погибшего Альпиниста», «Космическая собака Лида», «Сказка о царе Салтане», «Левша», «Чебурашка 2», а также заключительного сезона сериала «Вампиры средней полосы». Актеры Тихон Жизневский, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев представят проекты Bubble – сериалы «Фурия» и «Майор Гром: Игра против правил». Любители классики смогут посмотреть «Пятый элемент», а поклонники азиатской культуры встретятся с актерами озвучки аниме. Посетит конвент и голливудская звезда – исполнительница роли Джин Грей во франшизе «Люди Икс» Фамке Янссен.

Планируется участие большого числа издателей комиксов – Bubble, «Альпака», «Чук и Гек», «Питер», «Книжки с картинками», Wizards Comics и прочих, а также их профессиональная премия. При этом на аллее авторов можно будет встретить таких известных комиксистов, как Эсад Рибич и Аскольд Акишин. Также будут представлены стенды с тематическими подборками от «Бомборы» и «Азбуки».

На фестивале прозвучит симфонический оркестр Imperial Orchestra, известный своим исполнением мелодий из популярных игровых и киновселенных, а также запланированы выступления таких исполнителей, как Lida, Дора, «Хлеб» и «Братство Атома». Любители танцев смогут поучаствовать в чемпионате K-Pop Cover Dance.

Анонсирован масштабный конкурс косплея, а еще можно будет пообщаться и сфотографироваться с самыми популярными в России косплей-моделями. Еще одним гостем станет советский борец Виктор Зангиев, ставший прототипом одного из самых ярких персонажей серии Street Fighter. Обещают большое число популярных блогеров, различных активностей, подарков и бессменного ведущего Сергея Хоббита.