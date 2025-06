При помощи ModKit игроки смогут делиться друг с другом своими работами

Инструментарий бесплатно доступен в Epic Games Store и включает официальные плагины для приложений Maya и Blender, которые упрощают разработку игровых элементов к inZOI. Разработчики надеются, что таким способом им удастся подключить геймеров к формированию сюжета игры. Модификации можно будет распространять через платформу CurseForge.

Одним ModKit июньское обновление не ограничилось: также появились инструменты для модификации комплектов одежды и мебели, расширена система взаимоотношений и включены новые чит-коды. В сентябре позволят модифицировать внешность героев, архитектуру и паттерны взаимодействия между персонажами. А после декабрьского апдейта игроки получат возможность изменять сценарии и доступ к локализации.

Для поддержания интереса к моддингу, разработчики также организовали две активности: с 13 июня стартовал конкурс дизайна одежды Every Style Starts with You с призовыми в размере $26 200, а с 19 июня по 1 августа пройдет хакатон The Next Top Modder, победители которого разделят $11 000.