Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бесплатные NFT на TON от игровой платформы Ton Play

Получаем бесплатные NFT на TON от игровой платформы Ton Play. Новая игровая платформа на блокчейне The Open Network
[ ] для раздела Блоги
1
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. Сегодня расскажу про интересную игровую платформу на блокчейне TON, где помимо игр можно получить бесплатную NFT, которая имеет реальную стоимость. Для начала предлагаю посмотреть полный видеообзор про данную площадку на моём YouTube канала. Также не забывайте подписываться на Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация появляется быстрее всего. Поехали.

реклама


рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Итак, Ton Play - это игровая платформа, построенная на блокчейне The Open Network. Сейчас платформа находится на этапе Beta тестирования и раздаёт различные бонусы, а также бесплатные NFT. На данный момент на свой кошелёк можно получить непередаваемую NFT пешки в игре TON Chees. При этом играть в сами шахматы не нужно. Достаточно просто подключиться к платформе и подождать пару дней. NFT придёт к вам на кошелёк автоматически. При этом на кошельке необязательно держать монеты TON. 

реклама

Также рекомендую поиграть во все представленные на платформе игры, возможно в будущем за это дадут какие-то бонусы. Так, например, в игре Towers: Card Battles дают тикеты, которые будут участвовать в розыгрыше электроники.  

Чтобы получить NFT, переходим на платформу Ton Play и подключаем свой Telagram аккаунт. Далее скачиваем кошелёк TonKeeper. Он есть как расширение на ПК, так и на IOS или Android. После создаём кошелёк и сохраняем сид-фразу. Затем подключаем кошелёк к сайту и играем в предложенные игры. Через пару дней вы получите на свой кошелёк NFT пешки, а также 0.01 TON. При желании можно создать несколько кошельков и аккаунтов, чтобы получить больше NFT. Сейчас такая пешка оценивается в 0,84 TON. Кстати, TON достаточно перспективный актив. При желании купить TON можно P2P Telegram боте

реклама

Подводя итог, могу сказать, что это ранний доступ и платформа находится в Beta версии, но NFT приходят в блокчейне TON и имеют реальную стоимость. Возможно, когда платформа выйдет из Beta, NFT для игр будут цениться ещё больше. Надеюсь, что статься оказалась для вас полезной и вы провели свой время не зря. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация о таких раздачах и других способах заработка, появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

ton coin как заработать ton coin ton play бесплатные nft бесплатные nft на ton бесплатные nft на ton от игровой платформы ton play бесплатный ton бесплатный ton coin
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры января 2023 года
10
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
5
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как российские системы РЛС и РЭБ свели на нет работу американских HIMARS и Starlink
66
В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
42
Вагнер обосновывается в Африке
4
Популярный сериал «Уэнздей» официально продлён на второй сезон
2
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
7
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
22
Выяснилось, что AMD не доливает воды в свои графические карты
19
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
18
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
16
В противостоянии PS5 против Xbox series X победа оказалась не за Microsoft
14
США впервые передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
5
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
5
На Украине впервые официально появятся 155-милиметровые САУ M109 "Paladin"
6
Выпущен первый в мире настоящий беспроводной телевизор
2
CES 2023: Представлены мониторы Lenovo Legion с заводской калибровкой, 1440p/280Гц и тонкими рамками
+
США официально объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму свыше $3 миллиардов
2
В Германии резко возросло количество поданных рапортов об увольнении с воинской службы
5
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
3
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
3

Популярные статьи

Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
97
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
113
Прощай АМД - здравствуй Интел
105
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
88
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
5
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
46
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
136
Лучшие игры ушедшего 2022 года
7
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
23
В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"
15

Сейчас обсуждают

KGBT+ v3
19:10
где-то в глубине души, да, я – нигер
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
ахахаxа
19:10
он в хуторе украинском живёт,на финансовом подсосе у пиндосов
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Козырной Туз
19:10
Как реднек может быть свободным если он привязан к земле. Видимо ты не в курсе кто такие реднеки.
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
guest202
19:09
Я тебе конечно верю, разве может быть иначе ... 😂
MSI: RTX 4070 Ti не так плоха, как RTX 4080
Имя
19:09
ну 13900k пойди загруженный не менее ddr5-5600 в макс. авторазгоне на одно ядро?
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
KGBT+ v3
19:09
Реднеки это свободные люди. В Европе есть их аналог – жители Ирландии.
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Козырной Туз
19:09
Ты что. Он же настоящий вампир. Ты вампиров не боишься? Все реднеки его боятся, а ты фанат культуры реднеков.
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Симаргл
19:08
Обычную стол парту можно за 3000р взять или даже дешевле и то лучше будет
MSI: RTX 4070 Ti не так плоха, как RTX 4080
Каа
19:07
В курсе, конечно. Смутно понимаю зачем им это...
Четверть британской армии - больные ожирением и диабетом солдаты
Козырной Туз
19:07
Ты негр?
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем