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Всем привет. Сегодня расскажу про интересную игровую платформу на блокчейне TON, где помимо игр можно получить бесплатную NFT, которая имеет реальную стоимость. Для начала предлагаю посмотреть полный видеообзор про данную площадку на моём YouTube канала. Также не забывайте подписываться на Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там информация появляется быстрее всего. Поехали.

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Итак, Ton Play - это игровая платформа, построенная на блокчейне The Open Network. Сейчас платформа находится на этапе Beta тестирования и раздаёт различные бонусы, а также бесплатные NFT. На данный момент на свой кошелёк можно получить непередаваемую NFT пешки в игре TON Chees . При этом играть в сами шахматы не нужно. Достаточно просто подключиться к платформе и подождать пару дней. NFT придёт к вам на кошелёк автоматически. При этом на кошельке необязательно держать монеты TON.

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Также рекомендую поиграть во все представленные на платформе игры, возможно в будущем за это дадут какие-то бонусы. Так, например, в игре Towers: Card Battles дают тикеты, которые будут участвовать в розыгрыше электроники.

Чтобы получить NFT, переходим на платформу Ton Play и подключаем свой Telagram аккаунт. Далее скачиваем кошелёк TonKeeper. Он есть как расширение на ПК, так и на IOS или Android. После создаём кошелёк и сохраняем сид-фразу. Затем подключаем кошелёк к сайту и играем в предложенные игры. Через пару дней вы получите на свой кошелёк NFT пешки, а также 0.01 TON. При желании можно создать несколько кошельков и аккаунтов, чтобы получить больше NFT. Сейчас такая пешка оценивается в 0,84 TON. Кстати, TON достаточно перспективный актив. При желании к упить TON можно P2P Telegram боте .

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Подводя итог, могу сказать, что это ранний доступ и платформа находится в Beta версии, но NFT приходят в блокчейне TON и имеют реальную стоимость. Возможно, когда платформа выйдет из Beta, NFT для игр будут цениться ещё больше. Надеюсь, что статься оказалась для вас полезной и вы провели свой время не зря. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там информация о таких раздачах и других способах заработка, появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.