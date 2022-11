В крупных иностранных магазинах за несколько часов закончились запасы RTX 4080

16 ноября начались продажи Nvidia GeForce RTX 4080, которая борется за место среди лучших видеокарт. На данный момент это вторая самая быстрая видеокарта, но рекомендованная производителем розничная цена в 1199 долларов вызвала немало негодований. К сожалению, несмотря на премиальную цену, видеокарта Ada Lovelace уже распродана в большинстве розничных магазинов.

Newegg перечислил 19 различных пользовательских моделей GeForce RTX 4080. Тем не менее все они отсутствуют на складе (хотя можно заметить, как запасы приходят и уходят в течение последнего часа). Быстрый поиск в Best Buy дал 11 версий GeForce RTX 4080, но ни одна из них не доступна для покупки. Эксклюзивное издание GeForce RTX 4080 Founders Edition в Best Buy также распродано. Между тем, B&H Photo Video разместил до 24 пользовательских SKU GeForce RTX 4080, но, как и у Newegg и Best Buy, запасов на данный момент нет.

Запуск GeForce RTX 4090 разочаровал, так как флагман был распродан почти мгновенно. Ситуация с GeForce RTX 4080 ничем не отличается. Перекупы, вероятно, скоро выставят GeForce RTX 4080 на eBay, но потребителям следует подождать, пока розничные продавцы пополнят запасы. Некоторые магазины, такие как Newegg, иногда предлагают новейшие товары в виде комплектов. В результате вы можете получить блок питания или какое-либо другое оборудование, связанное с компьютером, которое вам не нужно. Но иногда это дешевле, чем переплачивать спекулянтам.

Еще одна часто более дорогая альтернатива — приобрести готовый игровой ПК. Это не лучший вариант для пользователей, которые хотят только обновления видеокарты. Тем не менее это вполне пригодный вариант для потребителей, которые хотят собрать новый ПК. Таким компаниям, как CyberPowerPC или Maingear, не потребуется много времени, чтобы объявить о своих готовых предложениях с новейшей видеокартой Nvidia GeForce RTX 4080. B&H Photo Video перечислила шесть конфигураций CyberPowerPC с GeForce RTX 4080. Цены на ПК варьируются от 2629,99 долларов США до 3109,99 долларов США.

Несмотря на то, что видеокарта GeForce RTX 4090 является игровым флагманом, она заработала ужасную репутацию из-за расплавления 16-контактного адаптера питания, затронувшего как пользовательские модели, так и модели Founders Edition. Можно лишь надеяться, что GeForce RTX 4080 не столкнется с той же проблемой, поскольку это видеокарта мощностью 320 Вт, а не GeForce RTX 4090 с TBP 450 Вт. GeForce RTX 4080 по-прежнему использует этот ужасный 16-контактный разъем питания, но потребляет не так много энергии, как GeForce RTX 4090.

Во многих тестах энергопотребление GeForce RTX 4080 Founders Edition не превышало 330 Вт даже при разгоне. Это должно означать, что проблема с расплавлением 16-контактного адаптера питания может обойти видеокарты GeForce RTX 4080 стороной, если только в адаптере не будет какой-то серьезной недоработки.