Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
AeroCool выпустил корпус Cipher Case на 16 дисков для криптомайнинга на основе хранилища
В корпус можно установить до 15 устройств хранения данных одновременно
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Компания AeroCool, специализирующаяся на системах охлаждения и корпусах для ПК, представила новый корпус с 16 местами для установки до 15 устройств хранения данных одновременно. Да, это может быть несколько чрезмерным для обычных сборок ПК. Однако корпус AeroCooler Cipher «специально разработан для майнинга криптовалюты на основе хранилища», — говорит дизайнер.

реклама

Так мест 16 или 15? Согласно заявленным характеристикам AeroCool, корпус имеет двенадцать 3,5-дюймовых и четыре 2,5-дюймовых отсека для дисков, т.е. 16. Однако из-за того, что в корпусе имеется одно перекрывающееся место установки, максимальная одновременная загрузка состоит из одиннадцати 3,5-дюймовых жестких дисков и четырех 2,5-дюймовых твердотельных накопителей или же двенадцати 3,5-дюймовых жестких дисков и трех 2,5-дюймовых твердотельных накопителей одновременно.

Во-вторых, первое впечатление, которое вы можете получить от корпуса, это то, что это будет огромная башня. Тем не менее расположение AeroCool из четырех съемных отсеков для жестких дисков для 3,5-дюймовых дисков, а также дно корпуса и задний лоток для материнской платы довольно эффективно. Другими словами, корпус не является необычно большим для корпуса Tower, в котором размещается материнская плата Full-ATX с общими размерами 205 x 485 x 485 мм (Ш x В x Г). Он почти такого же размера, как и другие ATX-корпуса, такие, как Antec P10 Flux и Silverstone SETA A1, и значительно меньше, чем такие корпуса, как Corsair 5000X.

Поскольку корпус AeroCool Cipher не является чрезвычайно большим, вам придется пойти на некоторые компромиссы, если вы хотите иметь видеокарту длиннее 290 мм. Графический адаптер длиной от 290 до 400 мм можно разместить только в том случае, если вы откажетесь от одной из корзин для 3,5-дюймовых дисков, что уменьшит максимальную загрузку 3,5-дюймовых дисков на два. Что касается графических видеокарт, Cipher позволяет устанавливать видеокарты вертикально. Но более длинные видеокарты повлияют на количество отсеков для жестких дисков, которые вы можете заполнить.

Корпус AeroCool Cipher имеет множество возможностей для активного охлаждения, поддерживающих конструкцию с естественным воздушным потоком. Однако, как и в случае с видеокартами, некоторые варианты повлияют на ваши корзины для дисков. Наихудшим вариантом для людей, которым нужно много места для хранения, является установка переднего радиатора. Тем не менее вы можете установить радиатор на 120, 240, 280 или 360 мм сверху без потери емкости. Кроме того, на передней панели можно установить 120-мм x 3 или 140-мм x 3 вентилятора без ущерба для хранения, поэтому вы, вероятно, не станете покупать этот корпус, если настаиваете на расположении радиатора спереди.

Такие криптовалюты как Chia, предлагают новый подход к ценности, отказываясь от хэширования Proof of Work, используемого в большинстве монет (т. е. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и других), и вместо этого выбирая новый алгоритм Proof of Time and Space.

Когда Chia ворвалась на сцену в прошлом году, можно было заметить, что цены на устройства хранения данных начали стремительно расти, но этот эффект довольно сильно варьировался в зависимости от емкости устройства хранения и того, в какой точке мира вы находились. Однако было замечено несколько других неприятных побочных эффектов — твердотельные накопители начали перепродавать после сильного износа от майнинга, а производители твердотельных накопителей сократили гарантии.

Если вы проверите стоимость Chia Coin сегодня, вы увидите, что она довольно последовательно и сильно снижалась с момента ее запуска примерно в мае прошлого года. Начиная с пикового значения почти в 1600 долларов, в настоящее время оно остается стабильным с неглубоким нисходящим трендом на уровне 76 долларов.

Существуют и другие криптовалюты на основе хранилища, и они действительно намного больше, чем Chia Coin. Крупнейшие монеты по капитализации — Filecoin с $3,1 млрд и BitTorrent с $1,7 млрд. Однако проверка их графиков за последние 12 месяцев также показывает неутешительную тенденцию. Filecoin близок к своему 12-месячному минимуму и упал примерно на 90% своей стоимости год назад. Криптовалюта BitTorrent показала себя немного лучше, снизившись на 37% по сравнению с ее историческим максимумом, однако в настоящее время она находится недалеко от своей самой низкой оценки за все время.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Цена на корпус AeroCooler Cipher составляет примерно 75 долларов.

#майнинг #корпус #aerocool #chia #chia coin #корпуса
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Sharkoon представила корпуса MS-Y1000 и MS-Z1000 Micro-ATX
Nvidia LHR Unlocker восстанавливает полную производительность в майнинге на видеокартах Nvidia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
45
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
47
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
50
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
21
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
11
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
30
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
7
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
43
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
8
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
348
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
6
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
16
В Ubisoft Store началась распродажа игр серии Assassin’s Creed — «Вальгаллу» можно взять за 40 % от номинальной стоимости
4
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
4
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
7
Стартовало тестирование безопасности автопилота Telsa в Германии
1
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
На обложке итальянского журнала Vanity Fair размещено изображение Элой из Horizon Forbidden West
2

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
9
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
4
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
10
О проблемах современной игровой журналистики
20
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
1
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
18:49
Было и прошло. Давно. А сечас какую то имбу выпускают)
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
VRoman
18:46
Витамины надо принимать до того как заболеешь. Как ты и сказал на выход до нормальных уровней в крови уйдут недели. Когда мы с женой тестировали кровь единственным недостатком был CoQ10 и огромный нед...
Многочисленные исследования показали, что витамины не могут излечить COVID-19
incognito_ineta
18:44
Мое мнение. Покупать звонилку за 100+ тыс уже дебилизм. Которая устареет на следующий год, ее можно разбить, украсть. Да и функции в звонилке за 50 штук практически те же.
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
Альф Shumway
18:44
в понедельник закончится. не лень им одно и то же писать то растет то падает то майнеры видяхи скупают то распродают в панике :))) и так каждую неделю
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
Михаил
18:39
Пример, люблю часто смотреть цены на аудиотехнику и цены последнее время выросли. Но я же не ною что вот нет музыкального центра за 20 тысяч, 40-50 как минимум надо выложить.
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
Твоя мамка
18:39
Ну огурцом простатит лечат насколько я знаю, он даёт прохладу, влажность и скорее всего силу земли
Многочисленные исследования показали, что витамины не могут излечить COVID-19
x.7
18:39
Ну сравнивать horizon с mass effect 2 это конечно славная попытка выслужиться перед сони, даже смешно) И первая часть и вторая просто обычные средненькие игры в стиле гриндо-дрочильни юбисофт и масс э...
О проблемах современной игровой журналистики
Felsher03
18:38
Жиды-сатанисты и есть ЛГБТ, если ты не в курсе.
Ubisoft под давлением ЛГБТ-сообщества перенесла турнир по Rainbow Six Siege из Абу-Даби в другой город
Елисей Берский
18:38
Задолбали вы, сидите на кор 2 дуо и ноете на форумах, что современная система должна работать на старом железе. Так и на висте было, и на десятке. Наконец то идиотов вотермарком пометят.
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
Твоя мамка
18:36
Не спасибо, этот кал для гoвнoeдов. Не понимаю соус игр. Прошел бладборн на платину. Прошел секиро, ну реально игрв тупые. Ну секиро еще норм, но всякие дарк соусы, бб и вот это позорище, ну я не пон...
97 баллов из 100: появились первые оценки Elden Ring
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем