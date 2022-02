В корпус можно установить до 15 устройств хранения данных одновременно

Компания AeroCool, специализирующаяся на системах охлаждения и корпусах для ПК, представила новый корпус с 16 местами для установки до 15 устройств хранения данных одновременно. Да, это может быть несколько чрезмерным для обычных сборок ПК. Однако корпус AeroCooler Cipher «специально разработан для майнинга криптовалюты на основе хранилища», — говорит дизайнер.

реклама

Так мест 16 или 15? Согласно заявленным характеристикам AeroCool, корпус имеет двенадцать 3,5-дюймовых и четыре 2,5-дюймовых отсека для дисков, т.е. 16. Однако из-за того, что в корпусе имеется одно перекрывающееся место установки, максимальная одновременная загрузка состоит из одиннадцати 3,5-дюймовых жестких дисков и четырех 2,5-дюймовых твердотельных накопителей или же двенадцати 3,5-дюймовых жестких дисков и трех 2,5-дюймовых твердотельных накопителей одновременно.

Во-вторых, первое впечатление, которое вы можете получить от корпуса, это то, что это будет огромная башня. Тем не менее расположение AeroCool из четырех съемных отсеков для жестких дисков для 3,5-дюймовых дисков, а также дно корпуса и задний лоток для материнской платы довольно эффективно. Другими словами, корпус не является необычно большим для корпуса Tower, в котором размещается материнская плата Full-ATX с общими размерами 205 x 485 x 485 мм (Ш x В x Г). Он почти такого же размера, как и другие ATX-корпуса, такие, как Antec P10 Flux и Silverstone SETA A1, и значительно меньше, чем такие корпуса, как Corsair 5000X.

Поскольку корпус AeroCool Cipher не является чрезвычайно большим, вам придется пойти на некоторые компромиссы, если вы хотите иметь видеокарту длиннее 290 мм. Графический адаптер длиной от 290 до 400 мм можно разместить только в том случае, если вы откажетесь от одной из корзин для 3,5-дюймовых дисков, что уменьшит максимальную загрузку 3,5-дюймовых дисков на два. Что касается графических видеокарт, Cipher позволяет устанавливать видеокарты вертикально. Но более длинные видеокарты повлияют на количество отсеков для жестких дисков, которые вы можете заполнить.

Корпус AeroCool Cipher имеет множество возможностей для активного охлаждения, поддерживающих конструкцию с естественным воздушным потоком. Однако, как и в случае с видеокартами, некоторые варианты повлияют на ваши корзины для дисков. Наихудшим вариантом для людей, которым нужно много места для хранения, является установка переднего радиатора. Тем не менее вы можете установить радиатор на 120, 240, 280 или 360 мм сверху без потери емкости. Кроме того, на передней панели можно установить 120-мм x 3 или 140-мм x 3 вентилятора без ущерба для хранения, поэтому вы, вероятно, не станете покупать этот корпус, если настаиваете на расположении радиатора спереди.

Такие криптовалюты как Chia, предлагают новый подход к ценности, отказываясь от хэширования Proof of Work, используемого в большинстве монет (т. е. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и других), и вместо этого выбирая новый алгоритм Proof of Time and Space.

Когда Chia ворвалась на сцену в прошлом году, можно было заметить, что цены на устройства хранения данных начали стремительно расти, но этот эффект довольно сильно варьировался в зависимости от емкости устройства хранения и того, в какой точке мира вы находились. Однако было замечено несколько других неприятных побочных эффектов — твердотельные накопители начали перепродавать после сильного износа от майнинга, а производители твердотельных накопителей сократили гарантии.

Если вы проверите стоимость Chia Coin сегодня, вы увидите, что она довольно последовательно и сильно снижалась с момента ее запуска примерно в мае прошлого года. Начиная с пикового значения почти в 1600 долларов, в настоящее время оно остается стабильным с неглубоким нисходящим трендом на уровне 76 долларов.

Существуют и другие криптовалюты на основе хранилища, и они действительно намного больше, чем Chia Coin. Крупнейшие монеты по капитализации — Filecoin с $3,1 млрд и BitTorrent с $1,7 млрд. Однако проверка их графиков за последние 12 месяцев также показывает неутешительную тенденцию. Filecoin близок к своему 12-месячному минимуму и упал примерно на 90% своей стоимости год назад. Криптовалюта BitTorrent показала себя немного лучше, снизившись на 37% по сравнению с ее историческим максимумом, однако в настоящее время она находится недалеко от своей самой низкой оценки за все время.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Цена на корпус AeroCooler Cipher составляет примерно 75 долларов.