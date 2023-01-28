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В последнее время российская и даже западная пресса уделяет большое внимание ЧВК «Вагнер». В какой-то момент основатель частной военной компании Пригожин стал крайне популярен, появляясь на телевидении и даже дал несколько интервью. Мало того, совершенно неожиданно выяснилось, что «музыканты» существуют уже много лет, а само они успели засветиться в нескольких горячих точках. Какое-то время американцы делали вид, что ничего не происходит, но после того, как оркестр на выезде стал активно участвовать в СВО, терпеть стало невозможно. В европейской и американской прессе появились обличительные статьи, авторы которых рассказывали об ужасах войны, обвиняя ЧВК «Вагнер» во многочисленных преступлениях против свободы и демократии. Ладно бы, если бы эти ребята приводили какие-то доказательства, а так кроме заявлений блогеров нет ничего конкретного. В какой-то момент страсти накалились настолько, что тема «музыкантов» стала основной на повестке дня, а сам сонный Джо объявил организацию террористической.

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В итоге Белый дом дал отмашку, а значить теперь представители спецслужб могут на законных основаниях начать охоту на Пригожина и всех тех, кто так или иначе связан с российской ЧВК. Предполагается, что на повестке дня уничтожение самого Пригожина, ну а попытки помешать деятельности «оркестрантов» проводят достаточно давно. Недооценивать американцев не стоит, но всё говорит о том, что за спиной «Вагнер» стоят российские спецслужбы, поэтому так просто покончить с «музыкантами» не выйдет. Если вы читали последние сводки, то могли заметить, что в последнее время именно ЧВК «Вагнер» стало основной ударной группой, проламывающей сопротивление ВСУ на нескольких участках фронта. Именно «оркестранты» первыми зашли в Соледар, ну а за последние недели они заняли несколько ключевых опорных пунктов, нацелившись на Бахмут (он же Артёмовск). Известно, что Пригожин не стесняется набирать в команду бойцов из числа лиц, совершивших преступления различной тяжести и находящихся в колониях. Поскольку заключённых в России много, то теоретический резерв огромен, ну а сами бойцы мотивированны и получают полную свободу после проведения в СВО полгода.

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Похоже, в последнее время украинские бойцы стали сдавать, поэтому Киев решил прислать им на подмогу «Азов». Вообще, попытки использовать заключённых в боевых действиях украинское командование уже проводило. Так был создан полк «Кракен». Ничем хорошим это не окончилось, ведь бойцы не только не помогали ВСУ, но и занимались открытым мародёрством, грабежами и часто использовались в качестве заградотрядов. Куда делись оставшиеся зеки из «Кракена» неясно, ну а совсем недавно героических бойцов «Азова» повысили. Так, стало известно о том, что все участники военного формирования вошли в третью отдельную штурмовую бригаду, которая числится в составе ВСУ. Праздник длился недолго, ведь большую часть бойцов тут же отправили в Бахмут, хотя глава подразделения Балицкий в город вместе с солдатами ехать отказался. Напомним, ранее именно он отличился многочисленными грозами в адрес Зеленского. Похоже, президент Украины убил сразу двух зайцев, ведь теперь русским «музыкантам» будут противостоять хорошо обученные бойцы полка «Азов».

Военные аналитики из американского агентства ISW полагают, что «азовцам» придётся туго, поскольку в последнее время «оркестранты» не только заняли несколько ключевых позиций, но и контролируют дороги, снабжающую группировку обороняющихся в Бахмуте украинских бойцов. Повторимся, что недооценивать «Азов» не стоит, поскольку многие из этих ребят проходили многочисленные тренировки на военных базах НАТО в Польше и даже Британии. Ну и вспомните Мариуполь, когда сопротивление было действительно ожесточённым. Уже вскоре бойцы полка «Азов» столкнуться в «музыкантами» в городской застройке Бахмута, а также соседних селений. Во многом победа обеспечивается поддержкой с воздуха, а также информацией о передвижении врага. Некоторое преимущество на стороне «оркестрантов», но борьба будет идти за каждый дом, а противостояние действительно будет серьёзным.