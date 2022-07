Геймеры, которые уже опробовали модификацию, требуют у авторов продолжения

Каждая популярная игра обретает армию поклонников. Всегда есть те, кто хочет что-то улучшить, устранить баги и привнести в уже существующий блокбастер новые механики. Например, уже через неделю после релиза кривой и откровенно нерабочей Cyberpunk 2077 в интернете появились модификации, позволяющие подкорректировать те или иные моменты игры. Что любопытно, работа со стороны энтузиастов не останавливается до сих пор, а ещё до того, как польская студия сделала Cyberpunk 2077 стабильной, это удалось небольшим командам любителей. В такие моменты многие недоумевают, ведь настоящие профи получают немаленькую заработную плату, а над патчами работают десятки людей. Как может быть, чтобы один паренёк делал больше и быстрее, чем вся команда?

Ответа на такой вопрос у нас нет, но мы предположим, что дело в заинтересованности и мотивации, да и очень часто модификации исправляют только один или несколько проблем, тогда как профессиональные патчи несут сотни улучшений. Иногда кажется, что фанаты уже подзабыли о старых классических играх, отдаваясь правке новинок. Что же, на российском канале АнтикварЪ-Gaming появился любопытный ролик, демонстрирующий не просто возвращение к истокам, но и объединение двух легендарных игр: Warcraft III и Heroes of Might and Magic 3. Сразу отметим, что ждать каких-то откровений от модификации не стоит, ведь пока это просто игровая карта в Heroes 3, которая создана по мотивам Warcraft III. Фактически, все механики остались привычными, а вы двигаетесь по сюжету «Падение Лордерона», побеждая монстров при помощи меча и магии.

На суд фанатов представлено прохождение первой миссии. Скажем честно, мы не увидели в объединении ничего нового, но поклонники двух легендарных игр с нами не согласны. Большинство отзывов под роликом сугубо положительные, а многие и вовсе просят как можно быстрее выпустить релиз. Кто-то пишет о приятных воспоминаниях, которые удалось пережить, ведь многие не играли в обе игры уже 20 лет. Что любопытно, авторы не стали выжимать из пользователей деньги за доступ к контенту, ведь карта предлагается абсолютно бесплатно. Нужно учитывать, что сюжетная компания доступна исключительно в текстовом виде, при этом играть вы будете в декорациях старых добрых героев. Никакие скилы из Warcraft III вам не доступны, ну а атмосферу будут навевать всплывающие подсказки.

Выше можно изучить рекомендации для прохождения. Обратите внимание, что лучше всего использовать Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death. Авторы настоятельно не рекомендуют новомодные патчи, в которых может не быть подходящего контента. А вот точной даты выхода остальной компании пока нет. Теоретически, её выход может состояться до конца текущего года, как и пишут энтузиасты. В то же время мы видели множество обещаний, которые так никогда и не были выполнены. Ещё раз обратим ваше внимание на тот факт, что перед нами русскоязычная команда, а значит все диалоги будут на привычном для наших читателей языке. А вот о том, смогут ли себя побаловать англоязычные фанаты игры, ничего не известно. Скачать карту можно по ссылке в ролике.

Со своей стороны отметим, что есть полномасштабные модификации Heroes of Might and Magic III, в которых механика претерпела значительных изменений. Мы не будем давать ссылку на такой контент, но лишь отметим, что он есть. Если вдруг вам нечем заняться, всегда можно тряхнуть стариной. Автор данного материала скачивал несколько масштабных модификаций, каждая из которых превращала старые Герои в новую игру. Вот только далеко не все подобные эксперименты действительно интересны, поскольку отражают собственное видение автора, и только потом уже направлены на других фанатов.

