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World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
Wargaming сообщила об уходе из РФ. Так ли это страшно, как пишут журналисты? Давайте разбираться вместе
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Сегодня чуть ли изо всех щелей слышны крики об уходе из России и Беларуси студии Wargaming. Мы не планировали об этом писать, поскольку на сайте уже есть материал на эту тему, но ошибочность выводов комментаторов и авторов вынуждает нас прояснить ситуацию. Прежде всего нужно понимать, что собой представляет Wargaming. К счастью, для этого не нужно проводить какие-то расследования, ведь вся информация находится в свободном доступе. Главное здесь то, что перед нами издатель, который в первую очередь занимается продвижением тех или иных проектов на мировой рынок. Именно поэтому на протяжение многих лет Wargaming скупала западные студии, что в итоге позволило собрать мощное портфолио и целую команду высококлассных специалистов.

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Поскольку сегодня на все крупные студии оказывается мощнейшее давление со стороны американского правительства, то мы вообще сильно удивлены, что Wargaming не сообщила об уходе в конце февраля. Пока геймеры лояльно отнеслись к этой компании как в Европе, так и в США, но поиск потенциальных жертв идёт постоянно. Если бы Wargaming продолжила существовать в привычном режиме, то могла бы оказаться под суровыми санкциями, а значит весь путь на западные рынки был бы разрушен за несколько дней. Но что же меняется?

Ниже вы можете ознакомиться с заявлением руководства Wargaming. Кстати, там всё остаётся без изменений, поскольку принадлежит компания всё тому же Виктору Кислому, но давно перекочевала на Кипр, где и располагается в главной штаб-квартире. Судя по тону заявления, оно явно направлено на западных читателей. Увы, но в сложившейся ситуации даже свои не решаются выступить против санкций. Выше мы написали, что это означало бы крах для самой Wargaming, поэтому там решили пойти по пути наименьшего сопротивления.

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Как видите, игровой бизнес будет передан Lesta Studio. К слову, это не случайные люди, ведь именно эти ребята разрабатывали World of Warships. Скорее всего, туда же формально перекочуют и все работники, занимающиеся обслуживанием российского сегмента серверов. Возможно, не потребуется даже переезжать в другой офис, но это уже детали. С полной уверенностью можем сказать, что с World of Tanks, World of Warships и всеми другими проектами всё будет хорошо. Контент будет создаваться в соответствие с графиком, а обновления выходить регулярно. Не перестанут работать и серверы, поэтому беспокоиться здесь не о чём. Что до паники, которая сегодня царит в интернете, то она явно создана теми, кто ничего не смыслит в происходящем. И здесь уже не так важно, вернётся ли Wargaming на российский рынок, ведь сам Виктор Кислый не перестанет получать причитающиеся ему суммы. Надеемся, что теперь вы спокойны, ведь довольный жизнью Виктор Кислый продолжит руководить процессом. Используйте переводчик, если не понимаете английский язык. Ссылка на источник. 

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#world of tanks #wargaming
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