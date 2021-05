Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новости о Cyberpunk 2077 всё реже попадают в прессу. Интерес к провальной игре CD Projekt Red снижается, а сама студия, похоже, уже не заинтересована в своём нелюбимом ребёнке. В недавнем интервью нам пообещали выход нескольких дополнений, а также большой бесшовный мир в формате многопользовательской онлайн-игры. Кто знает, может клон GTA V ещё способен выстрелить, вот только все эти планы настолько далеки от реальности, что пока руководство студии не способно назвать даже приблизительные сроки релиза. На этом фоне многие фанаты возвращаются к прохождению легендарного Ведьмака.

Сегодня мы предлагаем всем тем, кто уже начал проходить The Witcher 3, немного повременить, ведь в ближайшее время в свободном доступе появится обновлённая версия, которая должна принести улучшенные текстуры и продвинутую графику. Точных сроков назвать никто не может, но есть некоторые подробности, которые позволяют надеяться, что самая лучшая игра поляков сможет побороться за звание Next Gen с новыми проектами 2021 года. Почему мы так считаем? Дело в том, что CD Projekt Red напрямую обратилась к создателю The Witcher 3 HD Reworked, предложив ему сотрудничество.

Сомневаться в правдивости информации не стоит, тем более что представители CD Projekt Red подтвердили этот факт, но подробностей очень мало. Якобы, переработанная версия модификации будет включена в готовый билд в качестве полноценной части. Кроме того, сообщается, что поляки связались с ещё несколькими энтузиастами, предложив им поучаствовать в улучшении игры. Несмотря на любопытство журналистов и непрекращающиеся попытки выудить информацию у всех участников, и модеры и представители студии пока молчат.

Работа ведётся, а на этот раз участники – это настоящие фанаты Ведьмака. Как обычно, помешать им может руководство CD Projekt Red, которое уде доказало свою некомпетентность, фактически уничтожив перспективную Cyberpunk 2077. Что любопытно, никто из сторон не заикается об оплате. Неужели студия, получившая 500 миллионов долларов дохода в 2020 году ничего не заплатит энтузиастам за работу?

Напомним, улучшенная версия The Witcher 3 выйдет на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и компьютер, а всем, кто уже раньше купил игру, она достанется абсолютно бесплатно. В данном случае непонятно, как владельцам консолей переносить свои данные со старых приставок, но больше данных об этом будет доступно ближе к релизу.