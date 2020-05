Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В настоящий момент Microsoft имеет несколько сервисов, которые позволяют играть во множество игр на компьютерах и консолях. Наиболее продвинутый из них – Xbox Game Pass Ultimate, который объединяет все преимущества версии Game Pass для ПК и консольной Xbox Live Gold. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к 100 играм, среди которых можно встретить проекты ААА-уровня. Например, в данный момент можно играть в такие популярные игры как: Gears 5: Ultimate, The Outer Worlds, Rise of the Tomb Raider и десятки других.

Особенно интересным будет предложение получить подобную подписку за 1 доллар, а к ней в придачу 6 месяцев бесплатного пользования сервисом Spotify. Важно отметить, что все, кто ранее был подписчиком музыкального сервиса, не имеют права получить доступа к этой акции. Немаловажно, что Xbox Game Pass Ultimate предоставляет кроссплатформенный доступ ко всем играм, которые предоставляются в рамках акционного предложения.

Для оформления подписки нужно сделать активацию через раздел Game Pass Ultimate Perks на консоли, или по ссылке на ПК после регистрации. Также получить предложение не могут те, кто ранее был подписчиком Xbox Game Pass Ultimate. Как всегда, есть ограничения по региону, однако, когда нас это останавливало!