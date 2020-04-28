Теперь для получения бесплатных игр в Epic Games Store необходима обязательная двухфакторная аутентификация
Если вы уже привыкли к славной традиции Epic Games каждую неделю проводить бесплатные раздачи игр в своём лаунчере, то вам придётся в обязательном порядке подключить двухфакторную аутентификацию на свою учётную запись. Об этом сообщили сами Epic на странице своего официального сайта. Пока что мера носит временный характер и продлится с 28 апреля по 21 мая.
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Своё решение они мотивируют заботой о сохранности данных своих пользователей и желанием подтолкнуть последних к более ответственному отношению к сетевой безопасности. Хотя реальные причины могут быть куда более приземлёнными: от стремления отлучить от раздач орды ботов, контролируемые продавцами аккаунтов, до нежелания тратить ресурсы своей службы поддержки на восстановление украденных учётных записей.
рекламаТак или иначе, теперь при попытке забрать очередную бесплатную игру без подключённой 2FA вас вежливо попросят перейти в раздел «Пароль и безопасность» и изменить настройки на требуемые. Сейчас в магазине Epic Games Store проходит бесплатная раздача стратегии с элементами rogue-like под названием For the King. Следующая раздача начнётся 30 апреля и буде включать в себя хоррор Amnesia: The Dark Descent и ролевую игру Crashlands.
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