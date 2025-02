Предполагается, что сумма сделки составит 3,5 миллиарда долларов.





Компания Niantic, известная своими успешными мобильными играми, такими как Pokémon Go и Monster Hunter Now, ведёт переговоры о возможной продаже своего игрового подразделения. Переговоры ведутся с компанией Scopely Inc., которая поддерживается Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF).

Журналисты Мишель Дэвис и Сесилия Д’Анастасио сообщают, что сделка может быть анонсирована в ближайшие недели и оценивается примерно в 3,5 миллиарда долларов. В рамках этой потенциальной сделки Niantic может передать Scopely права на Pokémon Go и другие свои проекты. Однако стоит отметить, что окончательное решение еще не принято и Niantic может остаться независимым разработчиком, если не удастся достичь соглашения.

Если сделка состоится, это станет ещё одним шагом PIF в игровую индустрию, поскольку фонд уже приобрёл значительные доли в таких компаниях, как Nintendo, Capcom и SNK. Также ходят слухи, что PIF может финансировать разработку дополнений к игре Assassin’s Creed Mirage, однако Ubisoft пока не подтвердила эту информацию. Несмотря на огромный успех Pokémon Go, другим проектам Niantic не удалось добиться такой же популярности. В 2022 году компания была вынуждена отменить несколько игр и сократить штат сотрудников.

На данный момент неясно, как возможная продажа повлияет на стратегию Niantic. Возможен сценарий, при котором студия продолжит свою деятельность в обычном режиме. Ожидается официальное подтверждение или опровержение информации о сделке в ближайшее время.