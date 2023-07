Похоже, что в ней будут микротранзакции

В прошлом году компания The Sims 4 сделала игру бесплатной. Вероятно, в новой игре серии она собирается придерживаться такой же стратегии. Список вакансий для разработчиков этой игры намекает на модель монетизации.

реклама

В частности, в интернете появлялась вакансия главы отдела монетизации и торговой площадки Project Rene. Это кодовое название следующей игры The Sims. На этой должности необходимо управлять магазином с бесплатным и платным контентом.

The Sims 4 появилась в 2014 году и до прошлого октября её необходимо было покупать. Эта игра просуществовала больше остальных в серии The Sims за её 23-летнюю историю. За 9 лет было выпущено немало платных расширений, совокупная стоимость которых составляет около $800, причём со скидками. На таких же расширениях разработчики могут зарабатывать и в The Sims 5.

Недавно в прямой трансляции был показан процесс разработки игры. В частности, желающие могли познакомиться с анимацией и элементами социализации. EA хочет создать игру, которая будет доступна на консолях, компьютерах и мобильных устройствах. Если игрок внесёт изменения на одном из этих устройств, они сразу отобразятся на другом.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Ждать релиза этой игры ещё достаточно долго, поэтому в показанные элементы дизайна могут быть внесены изменения, пишет Techspot.