В прошлом году компания The Sims 4 сделала игру бесплатной. Вероятно, в новой игре серии она собирается придерживаться такой же стратегии. Список вакансий для разработчиков этой игры намекает на модель монетизации.
реклама
В частности, в интернете появлялась вакансия главы отдела монетизации и торговой площадки Project Rene. Это кодовое название следующей игры The Sims. На этой должности необходимо управлять магазином с бесплатным и платным контентом.
The Sims 4 появилась в 2014 году и до прошлого октября её необходимо было покупать. Эта игра просуществовала больше остальных в серии The Sims за её 23-летнюю историю. За 9 лет было выпущено немало платных расширений, совокупная стоимость которых составляет около $800, причём со скидками. На таких же расширениях разработчики могут зарабатывать и в The Sims 5.
Недавно в прямой трансляции был показан процесс разработки игры. В частности, желающие могли познакомиться с анимацией и элементами социализации. EA хочет создать игру, которая будет доступна на консолях, компьютерах и мобильных устройствах. Если игрок внесёт изменения на одном из этих устройств, они сразу отобразятся на другом.
Ждать релиза этой игры ещё достаточно долго, поэтому в показанные элементы дизайна могут быть внесены изменения, пишет Techspot.