Это произойдёт в январе и относится в том числе к популярной World of Warcraft

Геймеры в материковом Китае в недалёком будущем получат очередной чувствительный удар. Компания Blizzard сообщила, что собирается приостановить доступ к некоторым своим популярным играм в этой стране в результате того, что ей не удалось продлить лицензионные соглашения с компанией NetEase.

Эти соглашения с NetEase дали Blizzard возможность публиковать свои игры в материковом Китае, начиная с 2008 года. Срок действия соглашений завершается 23 января и договориться о продлении лицензии не вышло. Blizzard утверждает, что не удалось прийти к соглашению, которое бы удовлетворяло её «принципам работы и обязательствам перед геймерами и сотрудниками».

В пресс-релизе Blizzard пишет, что уже в ближайшие дни остановит продажу игр в Китае. С 23 января будет остановлено большинство её игровых сервисов в Китае. Новые релизы World of Warcraft: Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King и второй сезон Overwatch 2 остаются в планах на этот год.

NetEase говорит, что разработка игры Diablo Immortal будет продолжена. Она создаётся совместно с китайской компанией Tencent и для неё есть отдельное лицензионное соглашение. NetEase сообщает, что на игры приходится малая доля её доходов и прибылей. Китай в 2022 году принёс компании Activision около 3% дохода.

Bloomberg пишет, что причины разногласий заключаются не только в финансовых условиях. Ещё речь идёт о праве на интеллектуальную собственность и контроль над персональными данными миллионов игроков из Китая. Последнее является особенно чувствительной темой в свете напряжённости между США и Китаем.

Несмотря на популярность мобильных и видеоигр в Китае, правительство довольно активно ограничивает их. Длившаяся девять месяцев пауза на выдачу лицензий на игры закончилась в апреле. Ещё в Китае лицам моложе 18 лет запрещено играть в онлайн-игры больше трёх часов в неделю, пишет Techspot.