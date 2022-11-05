Ботнет вернулся к активности 5 ноября

Ботнет Emotet был выведен из строя, считали специалисты по информационной безопасности. Вредоносная сеть вернулась в строй и началась новая фишинговая кампания. В ней применяется новый метод инфицирования пользователей и компаний.

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После 4-месячного перерыва Emotet снова стал активным ботнетом. Киберпреступники используют его для распространения вредоносного программного обеспечения и вирусов с помощью трюка для обхода защиты в приложениях Microsoft Office.

Emotet была одной из крупных сетей до июля 2022 года, когда спам-кампании и распространение стороннего вредоносного ПО внезапно прекратились. По данным исследовательской группы Cryptolaemus, сейчас ботнет вернулся в «режим распространения».

Это произошло 2 ноября. Тогда стартовала новая фишинговая кампания по электронной почте. Сеть распространяет вредоносные вложения Excel, отправляя их говорящим на разных языках пользователям. Вложения выдают за счета-фактуры, сканы, формы и т.д. Вредоносное ПО может представлять собой и Zip-архивы или защищённые паролем электронные таблицы XLS.

Новым инструментом стал шаблон Excel, содержащий инструкции по обходу технологии Microsoft Protected View. Защищённый просмотр помечает файлы из интернета флагом «Mark-of-the-Web». Он указывает приложениям Office открывать файлы в защищённом режиме, чтобы избежать прямого выполнения прикреплённых макросов.

Инструкции во вредоносной электронной таблице советуют пользователям скопировать файл в одну из «доверенных» папок шаблонов Microsoft Office. При открытии вредоносный документ будет обходить защищённый просмотр, выполняя макросы и распространяя вирусы от Emotet.

Новое вредоносное ПО Emotet загружается в виде dll и запускается в системе с помощью доверенного приложения Regsvr32.exe. После активации Emotet ждёт указаний от сервера ботнета. Пока сеть не загружает дополнительные вредоносные нагрузки, как было до её схода со сцены.

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Одной из особенностей Emotet была возможность работать вместе с другими вредоносными операциями. Так распространялись вредоносные программы вроде TrickBot, Cobalt Strike и другие. Emotet стоял за атаками вымогателей Ryuk, Conti, BlackCat и Quantum, напоминает Techspot.