Age of Empires является одной из крупнейших франшиз среди видеоигр в жанре стратегий в реальном времени. При этом более 25 лет она существует только на компьютерах. На мобильных устройствах выпускали две игры Age of Empires, но они не совпадают ни с одной из четырёх версий игры на ПК.
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Около семи лет назад Microsoft выпустила Age of Empires: Castle Siege, игру типа Tower Defense, на Android и iOS. Потом за ней последовала Age of Empires: World Domination. Это стратегия в реальном времени, также выпущенная на обеих мобильных платформах.
У них было мало общего с играми для ПК, так что через несколько лет Microsoft прикрыла их. Теперь компания хочет инвестировать в ещё одну игру Age of Empires.
На этой неделе франшиза Age of Empires отпраздновала 25-летие. В честь этого было объявлено, что Age of Empires выйдет на консолях Xbox. Age of Empires II: Definitive Edition выйдет на Xbox 31 января 2023 года, а Age of Empires IV позже в следующем году.
Дальше Microsoft анонсировала Age of Empires IV: Anniversary Edition. Она включает в себя две новые цивилизации — малийскую и османскую, новые достижения, биомы, 8 новых многопользовательских карт и 11 новых языков. Обладатели Age of Empires IV получат это обновление бесплатно.
Наконец, Microsoft сообщила, что на этот раз по-настоящему перенесёт Age of Empires на мобильные устройства. Игра разработана принадлежащей Microsoft студией World’s Edge. Пока есть только короткий тизер, пишет Phonearena.