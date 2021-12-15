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Уязвимость в Log4J за три дня использовали в атаках более 840000 раз
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Недавно специалисты по информационной безопасности рассказали, что хакеры использовали эксплоит для Log4J в более чем 840000 кибератак. Они нацеливались на компании по всему миру, включая крупные бренды вроде Apple, Amazon, IBM, Microsoft, Cisco, рассказывает Techspot.

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Уязвимость обнаружили на прошлой неделе. Программное обеспечение с открытым исходным кодом начали массово использовать в прошлую пятницу. Check Point следила за ситуацией и на пике видела более 100 атак в минуту.

Атаки происходили из разных регионов, в том числе из Китая. Представитель компании по кибербезопасности Maniant полагает, что это были спонсируемые государством группировки. Check Point считает, что больше половины атак происходили от известных хакерских групп с применением популярных вредоносных приложений вроде Tsunami и Mirai для создания ботнетов и XMRig для майнинга криптовалюты Monero.

Эксплоит первоначально нашли на серверах Minecraft. В нём применяется уязвимость в Java для получения возможности дистанционного выполнения кода и полного контроля над операционной системой. Главная уязвимость была в составе фреймворка Apache Struts, который применяется на тысячах корпоративных серверов.

Директор агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) полагает, что это наиболее серьезная уязвимость в её карьере. От неё могут пострадать сотни миллионов устройств по всему миру.

Check Point утверждает, что применять эту уязвимость могут с разными целями, от добычи криптовалют до распространения спама и проведения DDoS-атак с помощью крупных ботнетов.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании и CISA США призывают работающие в сфере высоких технологий компании отнестись к уязвимости серьёзно и заняться её устранением. Крупные компании пообещали выпустить патчи как можно скорее и пока о взломах они не сообщали.

Тем не менее, системным администраторам не рекомендуется расслабляться. Через уязвимости злоумышленники могут получать доступ к конфиденциальным данным, загружать на серверы вредоносные файлы, удалять данные, распространять приложения-вымогатели и т.д.

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#безопасность
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Уязвимость Log4J за три дня использовали в атаках более 840000 раз
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