По данным фирмы App Annie, траты на приложения в магазинах Apple App Store и Google Play Store в минувшем квартале увеличились на 40% до рекордной суммы в $32 млрд. В App Store потратили $21 млрд, а в Play Store оставшиеся $11 млрд. В первом квартале прошлого года покупатели потратили $23 млрд. Коронавирус считается основной причиной того, что на этот раз траты выросли на $9 млрд. Поскольку многие вынуждены оставаться дома, число покупателей в магазинах мобильных приложений растёт. Они приобретают игры, подписки на сервисы потоковой трансляции и программы других категорий. Число скачиваний приложений на двух платформах выросло на 10% до 31 млрд.

Геймеры потратили $9 млрд в магазине Google Play в течение первого квартала, что на 35% лучше прошлогоднего результата. На iOS расходы геймеров выросли на 30% до $13 млрд. Еженедельно загружали около миллиарда игр, что на 15% лучше показателя прошлогоднего первого квартала и на 35% превосходит показатели первого квартала 2019 года.

Благодаря COVID-19 приложения одних категорий ставили чаще, чем других. По сравнению с прошлым годом выручка Google Play от покупок игр, социальных сетей и развлекательных приложений значительно выросла. В iOS крупнейший рост дохода был сосредоточен в играх, фото и видео и развлечениях. По числу скачиваний в Google Play лидируют приложения таких категорий, как Социальные сети, Инструменты и Финансы. Среди других категорий с заметным ростом в Play Store были Погода (+40%) и Знакомства (+35%). В App Store доходы росли быстрее всего в таких категориях, как Игры, Фото и видео и Развлечения. Скачивания приложений для здоровья и фитнеса увеличились на 25%. Видимо, выросло число желающих поддерживать физическую форму, не выходя из дома. Также много скачивали приложения категорий Игры, Финансы и Социальные сети.

Чаще всего в App Store и Play Store скачивали TikTok. Facebook и принадлежащие этой же компании Instagram и WhatsApp заняли второе, третье и пятое места соответственно, а Facebook Messenger девятое. По расходам лидирует YouTube, на втором месте TikTok, на третьем Tinder, на четвёртом Disney+. Последний активно наступает на Netflix благодаря популярным телесериалам, таким как WandaVision. По количеству активных пользователей за месяц пятёрка лидеров не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом: Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram и Amazon. Twitter на седьмом месте, а Netflix на девятом. Самым быстрорастущим приложением по числу скачиваний и активных пользователей был мессенджер Signal. Наверняка туда пришло немало пользователей WhatsApp. Индийское приложение MX Takatak, куда видео загружают сами пользователи, поднялось с 28-го места по доходу до 7-го.

Есть изменения в списке скачиваемых игр. Join Clash 3D переместилась со второго места на первое, а Among Us! с первого на второе. Игра Phone Case DIY поднялась на 1052 позиции до четвёртого места, а Stacky Dash почти на 500 позиций до восьмого места. Новичок, FAU-G: Fearless and United Guards, с первой попытки оказался в десятке.

По тратам на игры лидирует ROBLOX. Pokemon GO занимает четвёртое место, PUBG MOBILE шестое, Candy Crush Saga седьмое. Among Us! может похвастаться наибольшим числом активных пользователей за месяц среди игр на iOS и Android, дальше идут PUBG MOBILE, Candy Crush Saga, ROBLOX и Free Fire. Pokemon GO занимает девятое место.