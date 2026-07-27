Это могут быть фотографии или видеоролики, продолжительность показа которых можно настраивать, получая реакции и комментарии

Разработчики российского мессенджера «Макс» начали внедрять в него возможность публиковать истории, стартовав с версии приложения для Android. Истории могут включать подборки фотографий, видеоролики и текстовый контент. Графический контент перед размещением можно редактировать. Автор истории может выбрать аудиторию, у которой будет доступ к ней, а также срок публикации. Получившие доступ к истории пользователи смогут комментировать её и выставлять реакции.

Изображение: Gemini

Чтобы начать публикацию истории, нужно установить на Android последнюю версию «Макс». В магазине Google Play она с недавних пор отсутствует, но можно воспользоваться магазином RuStore и другими. Для публикации требуется перейти в раздел «Чаты» и нажать на иконку + рядом с изображением профиля. Доступна статистика историй в виде количества просмотров, полученных реакций, обратного отсчёта времени до исчезновения.

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Тестирование историй запустили в начале июля, дав к ним доступ более 100 создателям контента, среди которых публично известные личности, включая ряд спортсменов, журналистов и музыкантов.